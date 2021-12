Canvis d’horari en els actes tradicionals de Nadal a la Seu d’Urgell

La Parròquia de Sant Ot ha comunicat canvis en els horaris d’alguns dels actes tradicionals de Nadal previstos per a aquests dies a la Seu d’Urgell, a causa de les noves mesures de prevenció de la COVID-19 i de les restriccions pel que fa a la mobilitat nocturna.

Així, aquest divendres 24 de desembre, la Missa del Pollet, a la Catedral de Santa Maria, començarà més aviat del previst inicialment: a les 6 de la tarda. També a la Catedral, la Missa del Gall i el Cant de la Sibil·la seran a partir de les 8 del vespre, i no pels volts de mitjanit com és tradicional. A la mateixa hora (20.00 h), també hi haurà la Missa del Gall a l’església de Santa Magdalena.

El dia de Nadal, la Catedral acollirà tres misses (11.30, 13.00 i 19.00 h). La primera, a 2/4 de 12, serà presidida per l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, i comptarà amb la Benedicció Papal. També hi haurà missa a l’església de la Missió (9.00 h) i a Santa Magdalena (12.00 i 17.00 h). La Parròquia també celebrarà el Diumenge de la Sagrada Família (26 de desembre), la Solemnitat de la Mare de Déu (Cap d’Any) i l’Epifania del Senyor (6 de gener), amb els horaris de missa habituals dels diumenges. El programa d’actes religiosos de Nadal es completarà amb el Baptisme del Senyor (9 de gener).