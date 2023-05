Canvis al bus comunal d’Escaldes

A l’esquerra, la cònsol major d’Escaldes, Rosa Gili, explicant els canvis en el servei de bus (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany introduirà canvis en el funcionament de l’EE Bus després d’haver observat una crescuda considerable d’usuaris i per a adaptar-se a les seves necessitats. El bus a la demanda va posar-se en marxa, com a prova pilot, l’estiu del 2021 i des d’aleshores, la corporació ha anat fent estudis exhaustius tant de l’ús que se’n fa com del seu funcionament. I, el resultat ha conduït a fer algunes modificacions amb l’objectiu de millorar el servei i cobrir les necessitats de la parròquia.

El més significatiu és l’establiment de la línia regular a la zona d’Engolasters (línia verda). A partir del dilluns, dia 5 de juny, un dels vehicles del servei es dedicarà a fer, exclusivament, el recorregut per la carretera d’Engolasters i la Plana.

Amb inici i final a la parada de bus de Caldea, la línia verda tindrà el següent recorregut en sentit Engolasters: Caldea – Prat Gran – Església de Sant Pere Màrtir – avinguda del Pont de la Tosca – carretera de l’Obac – carretera d’Engolasters – La Plana – Berenador de la font de la Closa – Camp del Serrat.

Per a la tornada d’Engolasters, l’EE Bus tornarà a passar per La Plana i tot seguit per la carretera de l’Obac – carrer de la Unió – avinguda de les Nacions Unides – carrer Paraires – Esteve Albert – avinguda del Pessebre – Fiter i Rossell – Caldea.

El servei a la demanda de l’EE Bus estarà operatiu des de les 7 hores fins a les 22 hores en dies laborables i de 9 hores a 22 hores els dies festius i caps de setmana. La línia d’Engolasters tindrà el primer servei des de Caldea a les 7 hores i l’últim a les 21.15 hores en sentit pujada.

També com a novetat, les parades de l’EE Bus que cobreix la zona d’Engolasters s’identificarà amb el color verd incloent la icona E.

L’altre dels canvis es troba en el servei de bus a la demanda al centre ciutat. En aquest sentit, els usuaris que requereixin el servei en zones cèntriques s’hauran de desplaçar fins a les parades senyalitzades. I és que el bus no es pot aturar en qualsevol indret per qüestions de seguretat. D’aquí que l’usuari quan faci la seva petició de demanda a través de l’app Ride Pingo, aquesta, ja li indicarà la parada de bus més propera, que també tindrà una senyalització específica (EEB color blau + número de parada).

Per a la resta de zones del bus a la demanda (Can Diumenge, els Vilars i Sant Jaume) el sistema serà el mateix que s’ha aplicat fins ara, és a dir, es recollirà l’usuari a l’adreça que indiqui.

El Comú d’Escaldes-Engordany recomana utilitzar l’EE Bus per a arribar a les zones més allunyades. Així doncs, els desplaçaments més curts i que s’hagin de fer dins el centre d’Escaldes-Engordany s’aconsella fer-los a peu.

Es recomana accedir a la web del Comú d’Escaldes-Engordany per a obtenir més informació al respecte.