Canvis a la junta directiva del Club de Golf Principat

L’assemblea general del Club de Golf Principat ha aprovat portar a terme diferents canvis a la junta directiva de l’entitat, del que és el club de golf més antic del país. D’aquesta manera, Gerard Rieger seguirà al capdavant com a president. La primera modificació s’esdevé en el càrrec de vicepresident, on Benjamí Pujol deixa el càrrec i el substituirà Carles Serra. També es veuran modificats el càrrec de secretari. En aquest sentit Pilar Rodríguez deixa el càrrec i la substituirà Yoan Benaies.
Pilar Rodríguez i Benjamí Pujol es desvinculen de l’entitat després de molts anys al servei del club. Imanol Arrillaga assumirà les tasques de tresoreria. Esteve Tor, Ricard Morat i Adrian Jauregui seran els vocals.