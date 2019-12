Arriba l’últim mes de l’any i, a mesura que ens acostem als seus dies finals, l’ambient ens va portant a un estat anímic molt especial. Una cosa sura en l’aire i estem més receptius al nostre entorn i al nostre interior. Sembla inevitable fer una parada en el camí i revisar les accions (i omissions) dels mesos viscuts, però també és gairebé ineludible avançar la mirada al que vindrà, amb totes les seves possibilitats i totes les seves intencions.

Les persones solen formular propòsits per millorar les seves vides: fer exercici, deixar de fumar, estudiar més, canviar a un millor treball, tenir un millor sou, passar més temps amb la família, és posar aquestes accions abans en la ment o en la voluntat com si ja existissin realment. Els propòsits no són dolents, el dolent és no esforçar-se a complir-pels motius que siguin. Vostès, previsors lectors

Per a molts, ha resultat molt difícil. Tots, d’una manera o altra, hem patit imprevistos i ensurts, hem tingut problemes, hem perdut éssers estimats i animals. Tots hem cavalcat el tigre i hem arribat en millor o pitjor estat al dia d’avui. I hem d’alegrar per això, perquè seguim aquí. Altres no poden dir el mateix.

Ara és moment de passar revista, d’analitzar el bo que ens ha portat 2019 (que també ha tingut les seves coses bones) i donar gràcies per elles. I de llistar tot el dolent de l’any per aprendre dels nostres errors i no repetir-los, així com per buscar al mateix temps solució a tot allò que encara la té. Perquè no val la pena dedicar-li un sol minut a tot allò que no té solució.

Una vegada que hagueu “comptabilitzat” 2019, el bo i el dolent, d’haver i deure, toca preparar el PRESSUPOST VITAL de 2020. No estic fent broma, no: de la mateixa manera que les empreses tanquen els seus llibres, analitzen l’estat dels seus balanços (la seva situació) i en funció dels seus recursos planifiquen l’estratègia de l’any següent i li assignen un pressupost, una cosa semblant hem de fer nosaltres amb la nostra vida.

Tractem de fer-ho junts, de debò que a mi em resulta molt útil, així que et convido a provar-ho. Preneu una llibreta i dedicar un full a cadascuna de les següents reflexions:

Quina és la meva situació a 31 de desembre del 2019? No oblideu analitat totes i cadascuna de les facetes que componen la vostra existència: la professional, l’emocional, la familiar, la intel·lectual, la religiosa, el lúdic etc. Tractar de ser objectiu, de no fer valoracions. No jutgis. Simplement mira, observa, pren nota sobre qui ets actualment i com és la teva vida.

Feu una llista de les coses que considereu realment importants en les vostres vides. Un cop més, no feu valoracions, simplement anota-ho: la tranquil·litat, l’acceptació, el desenvolupament de les pròpies capacitats, la família, els amics, la solitud, compartir moments, ajudar, ser útil, el sexe, divertir-te, menjar, la feina , els diners.

Vull que feu una valoració de la vostra llista d’interessos, que us plantegeu quines us semblen bé i quines haurien de ser canviats en 2020. Feu una llista amb les IDEES PER AL NOU ANY: cal anotar quins principis voleu que regeixin les vostres vides l’any que comença. Només vosaltres podeu escollir-los, però us recomano que us guieu per un criteri senzill: moure-us per aquestes idees que us condueixin a la felicitat. Què us fa realment feliç? Per si encara no he estat prou clara, t’ofereixo alguns exemples: dedicar més temps als vostres pares. germans / es, fills / es, etc. Veureu que, és molt més fàcil viure, tenir èxit i ser feliç.

Necessito també agrair el suport d’amics i fidels lectors, que m’han donat tot aquest any 2019. Els demano que segueixin llegint els meus escrits, no perdin la sintonia. Estic segura que no us desil·lusionar

Us desitjo un bon cap d’any envoltat de tots els vostres éssers estimats, així com un 2020 en què hagueu escollit bé els vostres objectius i tingueu la capacitat i voluntat necessaris per a fer-los realitat.

Aquesta nit comença un nou any, un nou cicle, una nova vida plena de possibilitats. No deixem passar l’oportunitat, fem del 2020 el millor any de les nostres vides.

Brindem junts ja que se’n va, i ja que ha de venir.

Fins l’any que ve 2020!