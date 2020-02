Jo crec personalment, que una oportunitat laboral és un tresor, i més en els temps que corren. Quan una empresa confia cegament en nosaltres i diposita unes expectatives a les nostres habilitats com a treballador / a, és important estar a l’altura.

I, quan això passa i vam sortir reeixits de l’ repte laboral, pot ser que un superior / a s’adoni nostres valuosos aportacions i ens ofereixi una promoció.

Hi ha alguns / es que estan molt / a, més preparats / es, i exerceixen un lloc inferior de què li corresponen i altres al revés, això crec jo que s’hauria, de mirar bé, ja que és quan un treballador / a no està motivat en la seva feina.

No comporta necessàriament un augment de sou, encara que sol anar aparellat a aquest. El que sí que implica és més responsabilitat a l’estar en un càrrec de superior rang respecte a l’anterior posició. Quan toca promocionar a un treballador i ascendir-, molts caps no saben bé com afrontar aquesta situació.

Per què és bo l’empleat en el seu actual lloc?

Quines habilitats o competències li farien més productiu en un lloc superior en la jerarquia?

I és que el simple fet que un empleat sigui eficient en un lloc de treball concret no vol dir que tingui dots de comandament, ni que sàpiga dirigir equips, ni que estigui més còmode en una posició superior, si realment el treballador rendeix bé, és l’ esperable i el desitjat per tots.

Crec per tant, que abans de donar el pas cal preguntar fredament: ¿és realment bona idea promocionar aquest empleat?

Què pot aportar aquest empleat en una posició superior?

Les persones que dirigeixen equips han de comptar amb una sèrie d’habilitats. Esforç, habilitats comunicatives, habilitats socials, eficiència.

Ningú neix ensenyat. Tot i que un empleat pugui ser molt bo en la seva, aquest nou lloc requerirà habilitats tècniques i relacionals amb què la persona pot no estar familiaritzat.

Per tant, hem de capacitar i formar aquest nou comandament perquè conegui bé les seves funcions i què s’espera d’ el o ella, tant a nivell tècnic com de gestió de personal.

Cal ser conscients d’això: potser l’empleat / a simplement estigui còmode en el seu actual lloc i no vulgui assumir més responsabilitat. Potser no es vegi capaç d’afrontar aquest repte, per molts motius.

Però cal tenir cura de no generar un sentiment buit d’eufòria en aquesta persona promocionada.

A l’hora de comunicar l’ascens hem de ser optimistes però alhora prudents i responsables.

Cal transmetre la major responsabilitat que comporta el nou lloc, els deures i obligacions i, lògicament,

també les millores en el calendari laboral.

Els grans artistes han hagut d’esforçar molt per aconseguir ser grans, així el camí els hagi donat qualitats addicionals a la resta dels humans.

Miro al meu voltant. Penso si sempre cal esforçar-se per tot per ser feliç.

La resposta que em ve al cap és no. No cal patir per merèixer però cal aprendre a resistir per superar.

L’univers està a punt per donar-nos el que demanem. Només cal demanar correctament i ficar-li decisió a allò que fem.

El món necessita líders poderós. Comença per donar a algú de les teves pròpies decisions.