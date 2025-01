Roser Rodríguez Jerez

Tots, de vegades, busquem un canvi d’hàbits. Tots els hàbits són ser adquirits o, millor dit, desenvolupats. Els hàbits, en si, no són ni bons ni dolents, sinó que dependrà de quin hàbit concret es tracta per a determinar si és una cosa que ens beneficia o ens perjudica. D’una banda tindríem el que es coneix com a “hàbits dolents” que són els que algunes persones es passen mitja vida intentant desfer-se’n: la beguda, el tabac o els jocs d’atzar, per posar tres exemples que, a més, es consideren addiccions.

I és clar, l’altra cara de la moneda són els hàbits saludables, aquests que la majoria volem desenvolupar per a contribuir en diferents aspectes a millorar la nostra salut o la nostra vida en general: l’exercici, l’alimentació saludable, la lectura, els relacionats amb l’organització personal, l’ordre, la neteja, etc. Per tant, la meva opinió personal és que tenim tant hàbits bons com dolents, en funció de com ens afecten.

Però, realment, els hàbits no “es creen”, sinó que, com deia abans, es van desenvolupant. Som nosaltres els qui els posicionem sobre la base de la nostra manera de ser i d’actuar, i sobre la base de diferents influències, tot sovint externes.

En resum, el nostre entorn i les situacions en què ens trobem poden influir en els nostres hàbits, però també podem utilitzar aquesta influència a favor nostra. Canviar els hàbits és un procés que requereix temps, esforç i compromís, però amb el nostre esforç, l’estratègia adequada i la mentalitat correcta, és possible fer canvis duradors i millorar la nostra qualitat de vida, si nos ho proposem.