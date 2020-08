Canvi de temps de cara al cap de setmana

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat de l’arribada d’una pertorbació de cara a divendres que, després d’uns dies de temperatura elevada, donarà lloc a un canvi destacable de la situació meteorològica. La predicció indica que hi haurà precipitacions extenses i intenses, un descens notable de la temperatura i una entrada de vent del nord.

El sistema frontal creuaria el territori entre divendres i dissabte. A partir d’aleshores, encara hi hauria inestabilitat que, juntament amb l’entrada de vent del nord, donaria lloc a xàfecs més dispersos al Pirineu, Prepirineu i nord-est.

El pas del front deixarà precipitació localment d’intensitat forta, sovint acompanyada de tempesta i pedra, i puntualment podrà donar lloc a fenòmens de temps violent. Posteriorment, els xàfecs encara podran ser localment d’intensitat forta al quadrant nord-est.

Descens de la cota de neu

El pas del front comportarà l’entrada de vent del nord, que provocarà una davallada notable de la temperatura, assolint valors per sota del que correspondria per l’època de l’any. Si agafem com a referència la temperatura a uns 1.500 metres d’altitud (850 hPa), respecte als dies previs, el canvi serà notable: a la vertical de Barcelona dijous hi haurà uns 20 ºC, mentre que dissabte haurà baixat fins als 10 ºC. L’evolució de la temperatura a 850 hPa és un bon indicador del comportament d’aquesta mateixa variable en superfície, però no hi ha una correlació directa entre elles, ja que també depèn d’altres factors meteorològics.

Aquesta davallada de la temperatura provocarà un descens de la cota de neu, essent baixa per un mes d’agost i situant-se al voltant dels 2.400 metres de cara a dissabte.

Ratxes de vent als cims del Pirineu

L’entrada de vent del nord portarà ratxes fortes als cims del Pirineu, l’Alt Empordà i les terres de l’Ebre i, conseqüentment, una alteració marítima a la Costa Brava, amb onades màximes que podrien superar els 2,5 metres d’alçada.

Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que la setmana vinent es mantindrà l’entrada de vent del nord, amb possibilitat de precipitació a la cara nord del Pirineu i a punts del litoral i el prelitoral central. I, malgrat que la temperatura tendirà a recuperar-se, no es preveuen calorades com la d’aquests dies.

Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís per intensitat de pluja. A causa de la variabilitat en la situació meteorològica caldrà seguir les següents actualitzacions de la predicció a www.meteo.cat i a les xarxes socials.