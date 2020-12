El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l’adjudicació dels treballs per al canvi de canonades d’aigua sanitària dels vestuaris annexos a l’Estadi Nacional d’Andorra. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Electromuntatges Sansa per un import de 38.205,51 euros.

La motivació de la proposta bé primerament per la necessitat de renovar el sistema de canonades d’aigua actual degut a la seva antiguitat per una banda i per poder solucionar els problemes de fuites que s’han vingut produint els darrers anys. Alhora aquestes millores serviran per poder introduir diversos canvis que facilitaran la connexió a la nova xarxa de calor que està impulsat FEDA-ECOTERM i que s’instaurarà durant el primer semestre del 2021.

L’empresa adjudicatària podrà executar les obres del 3 de maig al 28 de maig del 2021.