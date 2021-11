Canvi climàtic i la COP26, per Francesc Mauri

L’Organització Meteorològica Mundial va anunciar coincidint amb la COP26, la Conferència del Clima, que el 2020 va assolir les 413,2 parts per milió (ppm), un augment del 149% respecte als nivells de 1750, l’any triat com a referència de l’inici de la revolució industrial i alteració del clima a causa de les activitats humanes. Els dos protagonistes també, el metà i l’òxid nitrós van assolir concentracions d’un 262% i un 123% superiors, respectivament, als nivells de 1750.

I el que està clar és que la maquinària atmosfèrica i dels gasos d’efecte hivernacle té una enorme inèrcia, comparable a la d’un creuer que, quan s’acosta a port, si apaga els motors, continuarà navegant molta distància. En aquest sentit, la reducció d’activitat a causa de la pandèmia de la Covid-19 no va tenir cap efecte sobre les emissions, ja que només van tenir una disminució temporal i que en el conjunt de l’any van augmentar.

A més, l’augment de concentració de CO₂ té impacte negatiu als oceans, que absorbeixen al voltant del 23% de les emissions anuals procedents de les activitats humanes. Aquest gas augmenta l’acidesa, la qual mata directament molts animals i plantes, i redueix la capacitat de captar el CO₂. El pH de la superfície de mar ha disminuït en els darrers 40 anys i és el més baix que hi ha hagut des de fa, com a mínim, 26.000 anys. Avui dia, l’any 2021, segons l’OMM, ja s’ha arribat a un augment d’uns 1,09 graus respecte a la referència, la mitjana del període 1850-900. A més a més, la pujada del nivell del mar, per la seva banda, va assolir un nou màxim el 2021. Si entre el 1993 i el 2002 l’augment mitjà va ser de 2,1 mil·límetres per any, entre el 2013 i el 2021 va ser de 4,4 mil·límetres, és a dir, una mica més del doble. Una de les causes principals és la fusió dels gels.

Però posar fre a tot això, de cop i volta, és molt difícil per no dir impossible. Es necessiten canvis profunds d’abast mundial que, ja s’han començat a produir però a ritmes molt diferents en funció de països i regions. El funcionament de la humanitat basat en els combustibles fòssils en les darreres dècades ha de donar pas a una humanitat basada en fonts netes i inesgotables, les anomenades renovables. La solar, hidràulica, eòlica, geotèrmica, biomassa, etc. són la solució a molts problemes i, sobretot al problema endèmic de les energies no renovables o brutes que consisteix a estar dominades i explotades per uns pocs personatges al món. Dependre dels seus interessos, del transport a llarga distància i d’altres variables fa que faci feble el funcionament del planeta i, sobretot el fa molt brut.

Cal tenir present que el 62% de la població mundial es troba a Àsia o el 10% a Europa. Malgrat que 2/3 dels científics vinculats al COP26 són clarament pessimistes del que ens espera aquest segle, en aquest moment, els EUA i la Xina estan més implicats en trobar el camí cap a la transició energètica, i això és esperançador. Només la Xina dobla pràcticament la població de tot Europa i ha començat una carrera frenètica cap al desenvolupament de les renovables. Això si, amb un parc actual energètic encara basat en el carbó i el fuel.

L’esperança mai s’ha de perdre i estem davant d’una oportunitat històrica per canviar el funcionament del món en molts sentits.

Per Francesc Mauri | TV3 / AMIC