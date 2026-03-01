Títol: Canta-me’n una! Canta-me’n dues
Escriptors: Miqui Giménez, Vanesa Amat
Il·lustradora: Maria Girón
Editorial: Babulinka
Pàgines: 260
Edat: D’interès general
«Volem recuperar la funció de l’oralitat de la família i l’escola com a transmissores de la tradició musical», es pot llegir a la primera plana d’aquest aplec de cançons populars i tradicionals per a nens i nenes de 0 a 6 anys. I amb aquest objectiu no s’han escatimat esforços, de tal manera que el resultat és força reeixit. Tots els que han intervingut en la seva creació són gent de pes tant en l’àmbit musical com en l’educatiu (i aquí dins cal incloure-hi l’editorial).
El conjunt de cançons s’han classificat en deu apartats segons la tipologia a què pertanyen, des de les cançons de bressol, que serveixen per endormiscar l’infant, fins a les de triar i parar, o les que serveixen per a curar nyanyos i picors. De cada cançó es recull d’on prové (la majoria són prou conegudes arreu del Principat, però n’hi ha de Menorca o de poblacions molt concretes i singulars, com Blanes o Rocafort de Vallbona), i s’indica com acompanyar-la jugant o gestualment; es pot escoltar gràcies al codi QR que hi ha per a cadascuna (si no sabem seguir la partitura, que també hi és); se’ns diu en quines circumstàncies és avinent cantar-la i què se’n pot obtenir, etc. La maquetació és tan clara, ordenada i útil com era d’esperar i les il·lustracions de Maria Girón afegeixen un toc de color d’allò més encertat a cada pàgina.
Sincerament, és una publicació vàlida i convenient tant per al públic familiar com per a l’escolar. Tots els qui hi han col·laborat poden sentir-se orgullosos del resultat obtingut. De debò.
Teresa Duran / Clijcat / Faristol