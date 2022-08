Canillo invertirà prop d’un milió d’euros en l’embelliment del nucli antic de Soldeu

El Comú de Canillo s’ha reunit aquest dijous al vespre amb els veïns de Soldeu per a explicar-los els detalls de la fase 3 de les obres d’embelliment del nucli antic de la localitat. En concret, les obres, que es faran per fases, tindran una durada de 6 mesos i comprenen l’arranjament i canvi de serveis bàsics soterrats, com electricitat, telecomunicacions i aigua, i també s’hi faran tasques de millora estètica. El Comú ha estimat una inversió de prop d’1 milió d’euros per aquest any (941.687,93 euros).

Els carrers que s’embelliran en aquesta fase són la totalitat del carrer Major, incloent-hi la plaça de l’Estudi, i l’acabament de la plaça del Piol. Pel que fa als treballs a la calçada i a les voreres, s’han adequat a un poble de muntanya, i per això els carrers es faran amb pedra de granit, complementat en alguns trams amb asfalt. A més, al carrer de l’Estudi està previst la creació d’una plaça amb terrasses amb unes jardineres de corten (acer), igual que a la resta d’embelliment.

També s’ha previst posar plaques al terra davant de cada propietat, amb el nom de la casa pairal i la marca del bestiar.

Durant la reunió amb els veïns s’ha posat sobre la taula la possibilitat de fer exclusivament per a vianants el carrer Major, proposta que ha recollit el Comú i que es tindrà en compte un cop finalitzades les obres.

Més enllà de l’embelliment s’aprofitarà per a renovar tots els serveis públics soterrats que passen pels carrers del nucli antic (xarxes d’aigua pluvial, residual i potable; enllumenat públic i telecomunicacions).

De cara al 2023 es preveu finalitzar l’embelliment del nucli antic de Soldeu amb la 4a i darrera fase, que també contempla la inversió d’1 milió d’euros addicional, per a renovar el carrer de les Terres.