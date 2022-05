Canillo i Ordino tornen a organitzar la Trobada de germanor

Canillo i Ordino tornen a celebrar la Trobada de Germanor, la cursa d’orientació ludicoesportiva que uneix les dues parròquies al Coll d’Ordino en un acte de germanor. L’esdeveniment, que tindrà lloc el pròxim 12 de juny, s’iniciarà amb la cursa a partir de les 10:15 h, i consta de dos circuits per dificultat, on s’hauran de trobar 9 fites (fàcil) o 15 fites (difícil).

A partir de les 13 h es farà el repartiment de premis i un dinar popular que aplega tots els participants i acompanyants. Les inscripcions, que són limitades, es poden fer a la web www.eventselit.com i tenen un preu de 10 euros per als adults, i per als menors de sis anys són gratuïtes. També hi ha l’opció de participar en el dinar, sense participar en la cursa.