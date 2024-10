Jordi Alcobé, cònsol major de Canillo i, Laura Mas, cònsol major d’Encamp (Comú d’Encamp)

Canillo i Encamp acorden el preu just pel telecadira del Pla de les Pedres, 125.000 euros anuals (amb increment de l’IPC anual) durant els pròxims 15 anys autoritzats. L’acord, al qual s’arriba per part de les dues parròquies, després de mesos de negociacions i d’anàlisi de més de dues dècades de convenis, sentències judicials i estudis econòmics per a determinar el preu, assegura, a més, pel que fa als anys immediats anteriors transcorreguts, el pagament al Comú d’Encamp, en l’import alçat, de 300.000 euros per part del Comú de Canillo.

Després que a principis d’any, al santuari de Meritxell, els actuals cònsols signessin el protocol d’Entesa i es fixés un termini de sis mesos per a assolir el pacte tercer, avui dilluns, a l’edifici de Ràdio Andorra, s’ha tancat un conflicte judicialitzat durant dècades, que per un costat ha impedit a Encamp percebre el preu just que li correspon per l’ocupació del terreny del Pla de les Pedres, que la sentència de Concòrdia va confirmar que corresponia a la parròquia d’Encamp, i, per l’altra banda, permet a ENSISA, qui té la concessió del domini esquiable per part de la parròquia de Canillo, continuar explotant el giny els pròxims 15 anys.

El conveni, doncs, té una vigència de 15 anys i, per tant, autoritza el Comú de Canillo a mantenir el telecadira, explotat per Pla de les Pedres-ENSISA i la seva superfície d’ocupació (510.834 m2) fins al 31 d’octubre de 2040.

El conveni es podrà renovar anualment, si les dues parts hi estan d’acord. En el cas que el Comú d’Encamp decidís unilateralment resoldre el conveni, s’hauria de compensar al Comú de Canillo, per l’import pendent d’amortització de les inversions realitzades del telecadira, en el moment de la resolució, ja sigui a la finalització del termini principal o de les possibles pròrrogues. Les inversions a realitzar seran sempre autoritzades per part del comú d’Encamp, a partir del desè any de conveni, sense perjudici de tramitar els permisos administratius que correspongués segons la naturalesa de les obres o treballs a fer per part de l’empresa explotadora del giny i el seu corresponent registre de comerç, durant tota la vigència del conveni.

Els dos comuns reconeixen una voluntat clara d’arribar a un acord i així ho han manifestat reiteradament els dos cònsols majors, que també han explicat que els convenis seran aprovats pels respectius consells de comú de cada parròquia. En el cas de Canillo, avui dilluns mateix a la tarda, i en el cas d’Encamp en la pròxima sessió ordinària prevista per al 31 d’octubre.

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha explicat que “hi ha hagut, per part dels dos costats, la voluntat d’arribar a una bona entesa que, al cap i a la fi, és en benefici del país, traspassant així l’àmbit parroquial”. El cònsol ha afegit que “una negociació comporta cessions per les dues parts, i es tracta de saber si aquestes estan justificades o si es poden arribar a compensar per allò que aconseguim i, en aquest cas, crec que el que aconseguim és llargament superior a les cessions que hem fet cada comú”.

Per la seva part, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, considera que és “un acord just i assumible per les dues parròquies” i que “assegura la bona convivència i entesa, seguretat jurídica per un costat i el cobrament d’un preu just per l’ocupació i explotació del telecadira per l’altre, que no hem tingut els darrers 20 anys, i que tant s’ha dilatat en el temps per la manca d’entesa i acord”, i ha afegit, el més important “hem establert un preu, unes condicions i un termini per a tancar definitivament aquest conflicte”.