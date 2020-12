Canillo demana a la propietat del Palau de Gel una pròrroga per arribar a una entesa

El Comú de Canillo ha enviat aquest dimecres al migdia una carta a la propietat del Palau de Gel expressant la seva ferma voluntat d’arribar a una entesa per a la continuïtat de l’equipament. Els cònsols han expressat per escrit que la instal·lació constitueix “un complex esportiu, social i cultural de referència i primera magnitud que ofereix un servei públic d’interès general a la parròquia i també per al país”. Per aquest motiu, i donant resposta a la carta que l’administració pública va rebre per part de la propietat en data 17 de desembre notificant les condicions de lliurament de la infraestructura a la propietat el pròxim 1 de gener, el Comú ha manifestat “sorpresa i preocupació per la recepció de la carta perquè s’està duent un procés de negociació entre les parts per renovar o establir un nou contracte d’arrendament a partir d’aquesta data”. Així, la corporació sol·licita que la propietat accepti que, el termini de sis mesos en el qual es mantindrà l’activitat de la Llar d’infants comunal, també es faci extensiu a tot l’edifici del Palau de Gel per poder arribar a una entesa o poder concloure les negociacions en curs.

Els màxims responsables de l’administració comunal, Francesc Camp i Marc Casal, demanen una proposta que concreti el preu de l’arrendament, el termini i les restants condicions essencials del nou contracte. També un preu de venda de la finca i la forma de pagament de la mateixa en cas que la propietat estigui interessada en aquesta opció. El Comú no ha efectuat cap oferta de compra en ferm durant les negociacions dels últims mesos.

Durant la compareixença telemàtica dels cònsols de Canillo, oberta a tota la població i als mitjans de comunicació, que ha tingut lloc aquesta tarda, Camp ha defensat que el termini d’arrendament del Palau de Gel de 10 anys que demana la propietat “no és acceptable, ja que l’equipament requereix d’una injecció important de diners per posar-la al dia i amb aquest poc temps és inviable poder amortitzar les inversions”.

Camp s’ha referit als sis mesos de pròrroga que sol·licita a la propietat per intentar renovar o establir un nou acord i, en cas que aquest no fos possible, tenir el temps suficient per avaluar els equipaments i desmuntar totes aquelles instal·lacions realitzades a la finca. Els cònsols han expressat la seva preocupació pels 28 empleats que actualment treballen al Palau de Gel i han insistit en que “el Comú vetllarà, si finalment es dona el cas, per oferir-los una sortida digna”.

Les negociacions

Les negociacions per ampliar l’acord amb la propietat es remunten a fa més de 10 anys. Durant les negociacions d’aquest mandat, l’única oferta per escrit que l’administració comunal va fer a la propietat va ser el mes d’agost passat amb una proposta de més de 88.000 euros anuals, quatre vegades el valor del lloguer actual i per un termini de 30 anys.

A partir del mes de setembre d’aquest any, la propietat, de paraula i en converses mantingudes entre els advocats, va demanar 300.000 euros anuals amb un termini de 10 anys. Per reduir aquest preu del lloguer que proposava la propietat, el Comú va oferir els terrenys situats just davant del Palau de Gel. També en converses entre les parts, l’arrendador va demanar a posteriori un total de 240.000 euros anuals i va mantenir els 10 anys de termini.

La corporació que encapçala el cònsol major, Francesc Camp, va elevar posteriorment l’oferta a 100.000 euros anuals, i va mantenir els 30 anys de termini.

El Comú no ha realitzat mai cap oferta en ferm per la compra del terreny però si que ha temptejat l’interès de la propietat per vendre el terreny.

El passat 17 de desembre el Comú va rebre a través del Saig una carta especificant les condicions de lliurament de la infraestructura a la propietat el pròxim 1 de gener.

El Comú ha enviat avui dia 23 de desembre una carta donant resposta a la propietat de la carta esmentada.