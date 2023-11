Canillo cursarà un recurs administratiu vers el Comú d’Encamp per a “fer valdre els seus drets territorials”

La sessió extraordinària del consell de Comú a Canillo (Comú)

El Comú de Canillo ha celebrat aquest migdia de dijous una sessió de consell extraordinari en el qual s’ha aprovat la interposició d’un recurs administratiu contra l’edicte del 28 de setembre d’aquest any en el qual el Comú d’Encamp adjudica a SAETDE la concessió en règim privat d’uns terrenys comunals per a l’explotació del domini esquiable anomenat del Pas de la Casa, Pic Maià i Grau Roig.

El Comú assenyala que hi ha uns terrenys del Pic del Maià i riu de Massat que formen part dels límits territorials de Canillo i d’Encamp. De fet, en el plànol de concessió figuren com a conflicte territorial. Per aquest motiu, el cònsol major de Canillo, Francesc Camp ha explicat que amb aquest recurs la corporació pretén “fer valdre els seus drets territorials així com els dels seus ciutadans”. A més, el Comú de Canillo considera que l’espai ocupat pel telecadira del Pla de les Pedres i la seva zona esquiable, actualment gestionats per ENSISA dins del territori d’Encamp, també haurien de quedar fora de la concessió.