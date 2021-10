Canillo celebrarà la Fira del Bestiar i Artesania el pròxim 17 d’octubre

Canillo torna a acollir, després d’un any aturada per la pandèmia, la Fira del Bestiar i Artesania. Es tracta d’una de les grans cites de la tardor a la parròquia, i tindrà lloc el pròxim 17 d’octubre a l’aparcament dels Refugis, on s’exposarà el bestiar d’una quinzena d’explotacions ramaderes, i al passeig del telecabina, on s’instal·laran les 30 paradetes.

A més, per amenitzar la jornada, es faran dos concerts a càrrec d’Efecte Pigmalión (10.30 h) i Quim Salvat (12.30 h) i com a complement hi haurà jornada de portes obertes al Palau de Gel (d’11 a 14 h) i al Museu de la moto (de 10 a 14 h). A les 13 h es farà el lliurament de premis a les cases participants amb bestiar. Totes les activitats compten amb el protocol aprovat pel Govern, sobre l’aforament i mesures sanitàries.