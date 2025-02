Canillo aporta 2.140 euros per a la recerca del càncer infantil

Persones assistents a l’acte solidari. Foto: Comú de Canillo

Canillo ha recaptat 2.140,41euros per a la investigació del càncer infantil en un acte solidari, organitzat pel Comú amb motiu del Dia internacional del càncer infantil. L’esdeveniment ha tingut lloc aquest dissabte, a la tarda, a l’edifici Peracaus de Canillo. Els 200 assistents han donat 713,47 euros de manera particular i, com el Comú s’havia compromès a doblar l’import assolit amb les donacions dels assistents, la xifra que aporta la corporació canillenca és 1.426,94 euros. Per tant, el total recaptat és de 2.140,41 euros.

La donació anirà a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la recerca del càncer infantil que té lloc en aquest centre mèdic, un dels més importants sobre tractament oncològic en infants d’Europa.

L’acte ha començat amb un concert del Cor de Rock d’Encamp per a passar posteriorment a la xocolatada solidària on la donació mínima era de 2 euros.

El cònsol major del Comú de Canillo, Jordi Alcobé, present a l’acte, està satisfet “amb la solidaritat i participació dels ciutadans en la lluita contra el càncer infantil. És el nostre granet de sorra per a ajudar en la investigació i recerca d’aquesta malaltia que pateixen infants i adolescents. Mai es fa prou”.