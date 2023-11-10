Candidats a les eleccions comunals per Sant Julià de Lòria

Hi haurà força rivalitat a la parròquia de Sant Julià de Lòria ja que han estat validades, finalment, tres candidatures que es presenten per als propers comicis comunals del diumenge 17 de desembre. Fins a les hores prèvies s’especulava sobre el nombre de llistes i possibles coalicions que podrien concórrer a les eleccions i, l’enigma, ha estat desvelat: tres.
UNIÓ LAUREDIANA+DEMÒCRATES+ACCIÓ+INDEPENDENTS
1.- JOSEP MAJORAL OBIOLS
2.- MIRÈIA CODINA LUCAS
3.- SANDRA DE LA ROSA FERNÁNDEZ
4.- SERGI MAJORAL LLIMIÑANA
5.- MARIA ÀNGELS MARFANY PUYOLES
6.- SÒNIA CARRILLO BARDAJÍ
7.- CARLES FELIP PEREIRA BARROS
8.- SAMANTHA BOSQUE VIVES
9.- ARIADNA MARTíNEZ MARTIN
10.- MARC CABANES FOIX
11.- AGUSTINA GRANDVALLET ORTEGA
12.- JORDI BLANCO LÓPEZ
SUPLENTS
1.- AGNÉS FERRER ANDREU
2.- ADRIÀ BETRIU DIA
DESPERTA LAURÈDIA
1- CERNI CAIRAT
2- SOFIA CORTESAO
3- MARIA TERESA ARENY
4- JOAN MALEA
5- EVA RAMOS
6- GERARD MARTÍNEZ
7- JUDITH LÓPEZ
8- MARC FERRÉ
9- CRISTIÀ MAYORALES
10- ERIKA BARON
11- ANNA ACHÉ
12- HÉCTOR MAS
SUPLENTS
1- NINA BOUDE
2- ANNA GABRIEL
PER SANT JULIÀ (PS + PROGRESSISTES SDP + INDEPENDENTS)
1- ANTONIO MIRALLES
2- CAROLINA CAUBET
3- MERITXELL BUNDANCIA
4- CRÍSTOFER ROMAN
5- LETÍCIA TARANCON
6- JOAN LORITE
7- BELÉN OLIVEIRA
8- JOSEP MARIA CUCALON
9- ALBA GILI
10- ERNEST NAVARRO
11- FRANCESCA ANGLADA
12- ARMAND PEREIRA
SUPLENTS
1- ROSA MARIA SALAS
2- JOSÉ SUÁREZ