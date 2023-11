Candidats a les eleccions comunals per Andorra la Vella

Sessió extraordinària de Consell de Comú aquest divendres per a validar i proclamar les candidatures que s’han presentat per a concórrer a les eleccions comunals del diumenge 17 de desembre. Com en la majoria de parròquies, a Andorra la Vella, hi ha dues candidatures que aspiren a governar al Comú.

Demòcrates per Andorra

1- David Astrié Padilla

2- Miquel Canturri Campos

3- Rosa Maria Sabaté Cardona

4- Rosalina Areny Xech

5- Meritxell Crespo Travesset

6- Gerard Menardia Coloma

7- Gemma Minguillon Alquézar

8- Marc Latorre Oliveros

9- Letícia Teixieira da Silva

10- Ton Cerqueda Quevedo

11- Noelia Lucena Arroyo

12- Joan Espineta Sala

Suplents

1- Judit Ruiz Buyolo

2- Francisco Reyes Rodríguez

Administradora electoral

Maria Gema Miquel Martin





Enclar (Concòrdia + Partit Socialdemòcrata + Somveïns)

1- Sergi González Camacho

2- Olaya Losada Seguin

3-Jordi Cabanes Turné

4- Marc Torrent Casado

5- Maria Nazzaro Matrínez

6- Eva Tadeo Balaguer

7- Joaquim Miró Castillo

8- Susagna Mosquera Leyva

9- Xavier Surana Sánchez

10- Meritxell Pijol Carrascosa

11- Carla Guinot Malero

12- Vanessa Giadas Noya

Suplents

1- Cristià Cerqueda Chilaud

2- Maria Dolors Carmona Filella

Administrador electoral

Francesc Rechi Pérez