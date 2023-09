Candela Figueras: “L’entreteniment no està renyit amb el no aportar informació o cultura”

La periodista Candela Figueras, ens destapa els secrets del nou reality de TV3: ‘Cita Bestial’, que buscarà famílies que vulguin adoptar gossos. Parlem de les claus de l’entreteniment català i de les ganes de comunicar i informar passant-ho bé.

Qui és la Candela Figueras?

La Candela és una noia que es va enamorar del món de la comunicació. M’encantava xerrar, i sempre veia a la meva mare -que és carnissera- parlar amb les clientes darrere el taulell. I ara tinc la sort de poder-me dedicar a aquesta passió.

Ens expliques e què tracta el teu nou projecte ‘Cita Bestial’?

“Cita Bestial” és un docureality, amb el que volem explicar, d’una banda, amb què es troben el món de les protectores -quina situació viuen, quins animals hi ha…-, i també volem explicar el que és l’adopció per part de les famílies, és a dir per qualsevol tipus de persona que vulgui adoptar un gos, que ho havia pensat, però fins ara no ha arribat el seu moment…-. Per tant, volem unir aquestes persones amb animals que faci temps que es troben en una protectora; i quan parlem d’anys em refereixo a anys, mesos… diverses situacions. La qüestió és que tots aquests animals que esperen trobar algú que els estimi, que els acompanyi o trobar un millor amic, ajuntar-los i fer un matx!

Com funciona el procés per a unir un animal amb una persona en aquest projecte?

El que fem és mirar les necessitats que té la família, i les necessitats que té l’animal, amb l’ajuda de les protectores per a analitzar els perfils perquè en surti una parella. Un cop la persona ha trobat l’animal, se’n van a casa i veiem com evolucionen els primers quatre dies. Que són també els dies que la protectora, o el refugi, et donen sempre per a veure si encaixa l’animal, per si la convivència amb animals de companyia, en cas que en tinguis, és bona… Quan portes un animal a casa el primer que penses és que pot funcionar, però després has de veure el teu dia a dia per a comprovar-ho. Per això es donen aquests dies de marge, per a veure com reacciona l’animal al parc, amb altres animals de companyia, com està amb tu… i també com t’enfrontes a la convivència, a temes com els pèls… I després d’això és quan es decideix si realment es queden, i ha nascut l’amor, o no… I en aquest cas haurà de buscar un altre animal.

La periodista catalana, Candela Figueras (Aina Pizarro – El Monocle)

I com les trobeu aquestes persones que estan buscant un company de vida?

Hem fet una crida a través de TV3, i per tant tothom qui hagi volgut participar s’ha adreçat al càsting del programa. També hem parlat amb moltes protectores i refugis que ja tenien gent que havien visitat el refugi. Gent que ja tenia la inquietud d’adoptar, però que encara no havia trobar el perfil o el moment adequat. A través de la producció hem anat trobant perfils, i encara fins al mes de setembre continuem fent aquesta tasca.

Consideres important visibilitzar la situació de les protectores?

Sí! Perquè forma part de visibilitzar un problema, que hi ha molts animals abandonats. Hi ha molts animals que es troben en situació d’adopció, alguns que venen del món de la caça, d’altres han patit maltractament, però molts d’altres també han viscut en famílies que en un moment determinat van decidir tenir un gos i ara la seva vida ha canviat i no poden fer-se’n càrrec. Per tant, en primer lloc, volem visibilitzar aquest problema. I després volem enviar el missatge de què abans de comprar, cal que adoptem gossos. Hem de tenir clar que per molt que les protectores i els refugis s’esforcin per a donar-los una bona vida, aquests gossos volen trobar un company amb qui sentir-se a gust sempre. I finalment també volem mostrar el bon vincle i l’amor que pot sorgir entre una persona i un gos. De fet, jo en tinc dos, primer no en volia i ara no m’hi separaria per res del món!

I sent una enamorada dels gossos com entomes aquest repte de presentar ‘Cita Bestial’?

A mi em fa moltíssima il·lusió. Si d’aquest projecte en surten, encara que siguin, deu famílies que adoptin un gos i d’altres persones que s’ho pensin i creguin que adoptar realment val la pena, jo ja em sento orgullosa i feliç.

Creus que és important que la gent participi en aquest programa?

I tant, hi ha molts gossos que necessiten trobar a algú que se’ls estimi, que ara es troben en protectores, refugis, gosseres… I també hi ha moltes famílies que tenen ganes de trobar algú, que ho han valorat, i que volen agafar el compromís de ser-los fidels. Per tant, volem això, donar una bona vida als animals, però estic segura que també a les persones!

Figueras veient una imatge del programa (Aina Pizarro – El Monocle)

Has participat en altres programes d’entreteniment, com Batalla Monumental, podríem dir que el registre de l’entreteniment va lligat a la teva manera de comunicar?

Entenc més la comunicació des de la part de l’entreteniment, sí. He de dir que vaig començar fent un matinal a Flaixbac i RAC105, amb “El matí i la mare que el va parir”, i “El fricandó matiner”. Però és cert que després vaig arribar a fer informatius, a 8tv i a la televisió d’Hospitalet. Quan ho feia pensava que hi havia periodistes molt més vocacionals, als qui els agrada seguir molt més la notícia i jo em sentia que em faltava un punt de passió. Va ser llavors quan vaig entrar al món de l’entreteniment, i ho gaudeixo molt més. Que em donin feina on m’ho passo bé és una cosa que he d’aprofitar! Això també em dona l’oportunitat de conèixer moltíssima gent, participar en projectes diferents i sortir de la zona de confort. Al final tots busquem al nostre dia a dia passar-nos-ho bé; que ens entretinguin i entretenir-nos. I jo estic aquí!

Però el fet d’entretenir també pot anar lligat d’alguna manera a la informació, no?

I tant! Entretenir pot portar molta cultura, i “Batalla monumental”, programa on es buscaven els monuments més estimats de la nostra terra, n’és un exemple claríssim. Després d’aquest programa vam aconseguir que molta gent conegués que, a prop de casa, tenia molts monuments d’interès on no hi havia anat mai, com el castell de Montsoriu -que després del programa va tenir una pujada de visites molt gran!-. Per tant, està molt bé que un programa et pugui fer descobrir coses com aquestes, i que ho faci amb la gent gran, però també amb nens. L’entreteniment no està renyit amb el no aportar informació o cultura, al contrari!

Amb aquest programa, per exemple, ens vam trobar l’Ivan Medina, un apassionat de la història de l’art, i jo, que m’encanta la història, que cada cop que descobríem alguna cosa d’un territori, era espectacular. Per tant, és cert que l’entreteniment pot no portar cap tipus d’informació… però també crec que hi ha l’opció de què aporti molta! I si vols, qualsevol producte que entreté et pot portar alguna cosa, encara que sigui a nivell sociològic.

Candela Figueras (Aina Pizarro – El Monocle)

Creus que el panorama audiovisual en català necessita més formats d’entreteniment?

Jo crec que els anys del procés ens han portat una demanda d’informació molt gran. Només volíem informació, informació i informació. I ara, pel context actual, estem buscant altres tipus de formats. Potser és cert que a vegades ens costa més ser gamberros, però ho podem arribar a ser moltíssim! I tenim moltes possibilitats. A Catalunya, a TV3 amb la nova plataforma 3 CAT, s’ha posat una gran injecció de diners per a tenir més programes en català i de qualitat. Jo crec que podem fer molts tipus d’entreteniment, i crec que ara és el que es busca.





Text: Regina Rigau – El Monocle / Imatges: Aina Pizarro – El Monocle