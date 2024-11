Cande Moreno treballa per a recuperar-se del turmell durant les dues pròximes setmanes

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno (Origami Òscar Rius)

L’esquiadora, Cande Moreno, es va lesionar fa uns dies al Canadà quan entrenava supergegant i va haver de tornar a Andorra per a iniciar el procés de recuperació el més aviat possible. Després de les proves realitzades a casa, l’andorrana pateix un esquinç del lligament lateral extern del turmell esquerre que la tindrà en recuperació les pròximes dues setmanes.

Segons ha informat el metge de la FAE, Bernat Escoda, el procés de recuperació des que es va fer la lesió són unes tres setmanes, amb la qual cosa té les dues pròximes per a poder estar a punt per a viatjar a l’estada d’entrenament de Zinal (Suïssa), tot i que això s’anirà veient depenent de l’evolució de la lesió, que fins a dia d’avui està sent molt bona.

A més, segons ha explicat Escoda, Cande té també “una mica de contusió òssia” que s’ha d’anar veient-ne l’evolució. La idea inicial de l’equip era viatjar el pròxim 4 de desembre a Zinal, per a una nova estada d’esquí.