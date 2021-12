Cande Moreno torna amb molt bones sensacions i rendiment: 40a al descens de Copa del Món

Cande Moreno ha tornat a la competició després de mesos d’aturada obligada per recuperar els seus problemes físics. L’esquiadora de la FAE va disputar el descens de la Copa del Món de Lake Louise, al Canadà, on va assolir la 40a posició, demostrant un molt bon rendiment.

Molt de treball hi ha al darrera durant els últims mesos perquè Cande Moreno hagi tornat a competir i ho hagi fet amb tan bon rendiment. A Lake Louise, a la Copa del Món de descens, va finalitzar 40a amb 1.52.16, a 5.21 de la guanyadora, la italiana Sofia Goggia (1.46.95), i a només 1.33 de la 30a posició (Ricarda Haaser, Àustria, 1.50.83) que dona accés als punts de Copa del Món.

Satisfeta i agraïda

Cande Moreno es mostrava molt satisfeta pel resultat, i especialment pel seu rendiment en competició, amb molt bones sensacions i confiança. A més, ha volgut agrair a tota la gent que ha estat al seu costat durant el temps de recuperació, que l’ha ajudada i donat suport, en un camí difícil en què ha hagut de lluitar molt.

Aquest dissabte l’esquiadora andorrana no competirà en la següent prova de la Copa del Món, sinó que començarà a preparar les Nor-Am de la setmana que ve.

Cande Moreno, esquiadora: “La veritat és que tot l’equip estem molt contents, i jo la que més, més que res perquè sabem d’on venim, sabem de totes les dificultats que hem tingut per arribar fins aquí. La falta d’entrenament que hem tingut i les molèsties que hem tingut fins fa relativament molt poc. Molt contenta de què aquests últims deu dies d’entrenament he pogut entrenar sense mal a l’esquena i he anat progressant molt bé cada dia. Per tant, hem arribat a aquesta cursa, que era un repte molt gran realment, perquè començar després de quasi un any sense córrer a una Copa del Món com és aquesta, és una cosa molt seriosa. Veníem sobretot a gaudir, per conèixer la pista pels anys següents i sobretot per les carreres que venen la setmana que ve, que són les Nor-Ams d’aquí, que és on realment creiem que podem ser més competitius”, ha dit.

Ha afegit que “el primer dia dels entrenaments no vaig acabar de tenir les millors sensacions perquè vaig cometre alguna errada gran i em vaig emportar algun ensurt, però avui -per ahir- les condicions eren totalment diferents, la visibilitat de la pista era molt bona i la veritat és que m’he notat molt còmoda. Només poder arribar a la línia de meta bé per mi ja era una gran victòria, així que estem molt contents, anem pas a pas, i el que sí estem veient és que els passos són més grans del que pensàvem, així que molt contents tot l’equip”.

“Volia agrair a tota la gent que m’ha ajudat a arribar fins aquí després de tots els mals d’esquena que he tingut i els problemes que he tingut. Creien en mi i han estat donant-me suport fins arribar fins aquí, que sabem que és complicat”, ha conclòs.