Cande Moreno torna a puntuar al descens de Copa d’Europa en ser 20a

Aquest divendres Cande Moreno ha tornat a entrar en la zona de punts de la Copa d’Europa. En el segon descens d’Orcières–Merlette (França), l‘andorrana ha estat 20a. La suïssa Juliana Suter amb 1.24.16 ha estat la més

ràpida i la guanyadora, mentre que Moreno ha marcat el 20è temps amb 1.26.29, a 2.13. Així mateix, l’andorrana s’ha quedat a prop dels seus punts FIS (50), ja que avui ha marcat 53.73.

La 20a posició d’avui atorguen a Cande Moreno altres 11 punts de Copa d’Europa, que sumats als 32 que tenia des d’ahir, en fan un total de 43 per mantenir-se en la 20a posició de la general provisional de la disciplina de descens. Ara Cande Moreno torna a Andorra per entrenar durant una setmana, abans de tornar a la competició.

Cande Moreno, esquiadora: “Quan he arribat a baix, sense haver mirat el crono, no estava contenta, perquè he fet una baixada amb moltes errades, que me n’he adonat com estava perdent velocitat, i això m’ha cabrejat una mica. Però, després ho he pensat, i un top20 em fa puntuar un altre cop, i em demostra que encara estic allà tot i cometre errors, així que més contenta amb el resultat tot i les errades perquè estem allà”.

Esteve (3r) i Rius (5è) entren al top5 de Val Palot i milloren punts FIS

També auest divendres ha estat un altre molt bon dia d’esquí per a Àxel Esteve i Àlex Rius, que han acabat els dos al top5 de l’eslàlom FIS de Val Palot, a Itàlia, amb Esteve tercer i Rius cinquè, i els dos amb millora de punts. De fet, la d’avui ha estat la millor carrera d’Àlex Rius fins a la data, que ha estat 5è després de ser el 15è crono en la primera mànega i guanyar la segona. Al final, Rius ha finalitzat 5è amb 1.16.17, a 0.52 del vencedor, l’italià Pietro Canzio (1.15.65), i fonamentalment amb 28.02 punts FIS, amb la qual cosa millora els seus actuals 29.73.

Àxel Esteve que si bé ja havia confirmat en les dues últimes curses aquesta millora, avui ha marcat 26.86. En l’última llista publicada per la FIS, Esteve en suma 32.27, la qual cosa baixarà gràcies a la xifra d’avui i als 26.01 de l’últim eslàlom de Kronplatz. De fet, Esteve ha estat 3r en una cursa en què ha marcat 1.16.05, a 0.40 del guanyador. Segon en el podi ha estat l’italià Hans Vaccari, a 0.13 de Canzio.

Àxel Esteve, esquiador: “Un podi més avui, i molt content especialment perquè hem fet una molt bona feina d’equip tant l’Àlex com jo. Als dos ens serveix aquest resultat, així que content de consolidar l’esquí que estem fent als entrenaments i a les últimes carreres, i demà una cursa més a veure que tal”.

Àlex Rius , esquiador: “Molt content del dia d’avui, amb molt bona feina de tot l’equip. A la primera mànega he sortit una mica adormit, però he fet una molt bona segona, guanyant amb el millor temps. Una bona emuntada. Faig el meu millor resultat de sempre, així que dia molt positiu i, demà, una altra cursa”.

Cornella, 25è el gegant FIS de KronplatzPatrocinador principal

Aquest divendres el segon gegant de Kronplatz ha comptat també amb la presència de Xavi Cornella, que ha estat 25è.

Cornella ha finalitzat en la 25è amb 2.30.20, a 3.55 del guanyador, que ha estat l’italià Giulio Zuccarini, el qual s’ha imposat amb 2.26.65.

Medina, 22a al segon gegant FIS de Kronplatz

Íria Medina, Jordina Caminal i Jèssica Núñez han tornat a competir aquest divendres al segon gegant FIS de Kronplatz. Medina ha estat la més destacada, en la 22a posició final.

Medina ha acabat 22a amb 2.34.72, a 4.36 de la vencedora, la nord-americana Ava Sunshine Jemison, que s’ha imposat amb 2.30.36.

Així mateix, Jordina Caminal ha estat 43a amb 2.41.65, a 11.29, mentre que Jèssica Núñez ha acabat 44a amb 2.41.80, a 11.44.

Segon gegant FIS de Valloire per al grup EEBE

Els joves de l’equip EEBE de la FAE ha disputat el segon gegant FIS a l’estació francesa de Valloire.

Aquest divenres Lluís Torres ha estat l’únic que ha pogut completar les dues mànegues. L’andorrà ha estat 53è amb 1.55.04, a 7.18 del vencedor, el francès Loevan Parand, que s’ha imposat amb 1.47.86.

A la segona mànega han quedat fora Ferran Torres i Pere Cornella, i a la primera no han pogut continuar Eric Ebri i Cerni Gil.