Cande Moreno torna a casa per a recuperar-se del turmell esquerre

La corredora del Principat, Cande Moreno (FAE)

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno, va torçar-se el turmell esquerre mentre entrenava al Canadà, amb la qual cosa ha de tornar cap a casa per a recuperar-se el més aviat possible. Tot i que no és una lesió greu, per a accelerar la recuperació l’equip ha decidit que l’esquiadora torni a Andorra per tal d’iniciar el més aviat possible el procés de recuperació.

La corredora del Principat es va torçar el turmell després d’una caiguda quan entrenava en pista en supergegant. Una vegada arribi a casa i es faci les proves pertinents, s’informarà de l’abast de la lesió per a saber exactament què té i el temps establert per a tornar novament als entrenaments.