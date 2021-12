Cande Moreno tanca el bloc de descens amb una altra 6a plaça a les Nor-Am

Cande Moreno continua amb el seu treball a Canadà on està disputant les Nor–Am de velocitat. Aquest dijous a la nit va tancar un bloc de descens amb entrenaments i dues curses que s’han saldat amb sengles sisenes posicions.

Moreno va ser novament 6a ahir a Lake Louise, sumant altres 40 punts Nor–Am. L’andorrana va marcar un crono de 1.00.74, a 1.45 de la guanyadora, la canadenca Stefanie Fleckenstein, que es va imposar amb 59.29.

Després d’aquest bloc de descens, Moreno competeix aquest dovendres a la nit al supergegant d’aquestes Nor–Am.

Cande Moreno, esquiadora: “Encara ens falta molt entrenament, no he sigut capaç de ficar dues baixades sòlides de dalt a baix per tant, no estic del tot contenta amb els resultats. Però, sent sincera amb mi mateixa i tot, veient d’on venim, és una mica normal per molt que nosaltres ens exigim més. Al final ens falta molt rodatge i es nota que tinc trams bons, però fallo molts cops o em falta esquiar amb més seguretat o confiança. Les carreres no han sortit com esperàvem, però la Copa del Món van poder esquiar bé i amb un resultat bastant correcte. Demà tinc el supergegant a Lake Louise. Veurem com va, però caurem a la mateixa conclusió, que jo dono el 100%, però encara falta entrenament. A més de les carreres, ha sigut un molt bon bloc, molt enriquidor, poder haver esquiat sense molèsties i així començar a agafar ritme per la temporada”.

Val d’Isère , nova Copa del Món per a Joan Verdú

D’altra banda, aquest dissabte torna a la competició Joan Verdú. Després de l’11a posició que va aconseguir a l’última prova de la Copa d’Europa de gegant a Zinal el passat 3 de desembre, arriba ara a la seva segona cita de la temporada amb la Copa del Món de gegant.

La cita és a Val d’Isère, una pista que l’andorrà coneix, que a més li agrada i on espera posar sobre la pista els entrenaments dels últims dies. A més, Verdú arriba molt motivat després del rendiment que va tenir a Zinal. La cursa serà a les 9:30 h la primera mànega i 13:00 h la segona.

Joan Verdú, esquiador: “Hem tingut bon feeling aquests últims dies entrenant, bona confiança la que porto després de l’última carrera amb un bon resultat per afrontar bé aquesta cursa. Les condicions de moment semblen complicades, està nevant molt, però creiem que per demà podran arreglar la pista i, tot i que sortiré amb un dorsal elevat, creiem que estarà bé per poder atacar des de darrere. A part d’això, molt motivat, amb moltes ganes de córrer aquí, que és una pista que m’agrada, que ja he fet vàries vegades i que conec, i amb el resultat d’aquest inici de temporada, molt motivat i al màxim”.