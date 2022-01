Cande Moreno se supera amb la 13a posició al descens de Copa d’Europa

Cande Moreno ha pogut disputar la primera de les curses de descens de la Copa d’Europa d’Orcières–Merlette (França), aquest dijous. L’esquiadora ha estat 13a al descens, amb un temps de 1.26.23, a 1.78 de la guanyadora, que ha estat la suïssa Juliana Suter amb 1.24.45. Així mateix, ha marcat a la cursa 46.03 punts, els quals milloren els seus actuals 50.33.

Amb aquest resultat, Moreno suma 20 punts de Copa d’Europa, la qual cosa, juntament amb els 12 que va assolir a Val di Fassa al desembre gràcies a la 19a posició, en fan un total de 32 en la general de la Copa d’Europa de descens, on se situa en la 20a posició.

El millor resultat en descens

Aquest és el millor resultat de Moreno en la disciplina de descens en Copa d’Europa. Ha millorat les puntuacions que havia obtingut aquesta temporada, quan a Val di Fassa al mes de desembre va ser 37a i 19a.

A més, és la quarta vegada que Cande Moreno puntua en Copa d’Europa de descens en la seva carrera. La primera vegada va ser el desembre del 2018, a Altenmark–Zauchensee (Àustria).

En la disciplina de supergegant ha puntuat en la competició continental en cinc ocasions al llarg de la seva carrera. La seva millor posició en Copa d’Europa continua sent la 12a posició que va marcar fa dues temporades al supergegant de Copa d’Europa de St. Moritz.

Cande Moreno, esquiadora: “Estic molt contenta amb el resultat d’avui. Penso que és una carrera que la neu estava molt bé. Demà en tenim una altra, així que estic molt motivada perquè penso que la baixada d’avui no ha sigut perfecta, i això em motiva molt per donar-ho tot demà, corregir aquests petits errors i qui sap si potser fer un millor resultat. Avui he fet el meu millor resultat de descens en Copa d’Europa en tota la meva carrera esportiva, així que estic molt motivada de veure que vaig progressant”.

Cornella disputa el gegant FIS de Kronplatz

Aquest dijous també ha estat el torn per al gegant en categoria masculina a Kronplatz, on Andorra ha estat representada per Xavi Cornella.

Cornella ha finalitzat en la 33a posició, amb 2.26.26, a 4.70 del guanyador, que ha estat l’italià Giulio Zuccarini, el qual s’ha imposat amb 2.21.56.

Demà Cornella tornarà a competir al segon gegant previst a la mateixa estació.

Medina, Caminal i Núñez, al gegant FIS de Kronplatz

Triple participació andorrana al gegant FIS femení de Kronplatz (Itàlia), amb Íria Medina, Jordina Caminal i Jèssica Núñez.

Medina ha estat la corredora més destacada en finalitzar en la 23a posició amb 2.36.51, a 3.74 de la guanyadora, la nord-americana Stella Johansson, que s’ha imposat amb 2.32.77. Per la seva part, Jordina Caminal ha completat la cursa en la 43a posició final, amb 2.43.97, a 11.20, mentre que Jèssica Núñez ho ha fet en el lloc 44, amb 2.44.05, a 11.28. Demà es disputa un altre gegant.

L’ EEBE , al gegant FIS de Valloire

L’equip de joves esquiadors de la FAE que formen part de l’EEBE són a l’estació francesa de Valloire, on es disputen dos gegants.

Al primer gegant FIS disputat aquest dijous, Pere Cornella ha estat 61è amb 1.54.04, a 8.90 del guanyador, que ha estat el francès Thibaut Favrot amb 1.45.14. Així mateix, en la 64a plaça ha acabat Cerni Gil a 9.43, mentre que Ferran Torres ha estat 78è a 13.31. No ha finalitzat la segona mànega Eric Ebri, que en la primera marcava el 85è temps).

Demà es disputa un nou gegant FIS a la mateixa estació.