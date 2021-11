Cande Moreno, preparada per a les Nor-Am

Cande Moreno torna a l’activitat i ho fa amb les Nor-Am en l’horitzó. L’evolució dels problemes físics que l’esquiadora arrossegava de l’any passat és bona, i de mica en mica s’inclou competició en l’inici de temporada.

Moreno viatjarà a Nakiska (Canadà) el pròxim 13 de novembre per fer un bloc d’entrenament, com a preparació prèvia pels entrenaments de la Copa del Món que acollirà Lake Louise del 30 novembre al 5 de desembre, i també per les Nor-Am de Lake Louise, que estan previstes del 6 al 10 de desembre. Seguidament, l’equip anirà a Panorama, per continuar amb les curses Nor-Am (12 al 18 de desembre), per tornar després a Europa per fer la primera Copa d’Europa de descens a Val di Fassa (18 a 21 de desembre).

Roger Vidosa, director d’alpí: “Hem optat per un programa on es salta les primeres Copes d’Europa de supergegant, per poder acabar de preparar-se bé. Anirà a Canadà un mes, per fer una bona preparació per començar a córrer allà”.