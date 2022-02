Cande Moreno, out al descens dels Jocs Olímpics

Els Jocs Olímpics ha viscut aquest dimarts el descens femení, on Cande Moreno competia amb el dorsal 32. L’andorrana no ha pogut completar la baixada.

Cande Moreno no ha finalitzat la cursa després que entre el tercer i quart parcial ha perdut el control i s’ha sortit. Afortunadament, l’esquiadora ha aconseguit neutralitzar la situació i ha evitat la caiguda.

Demà, l’andorrana prendrà part en el descens d’entrenament de la combinada, cursa que està prevista per al dijous, amb la 3:30 h (hora andorrana) la primera mànega.

Cande Moreno, esquiadora: “De la cursa d’avui em quedo amb el que és positiu, que ha sigut l’actitud que he tingut, l’esquí que he fet gran part de la baixada fins que he tingut aquell ensurt. Estic contenta d’haver-ho salvat perquè anava de pressa i si hagués caigut em podria haver fet mal. Així que, bé, he gaudit la baixada fins a aquell punt. Estic contenta. És una llàstima, perquè volia haver-ho fet bé avui i aquestes oportunitats només es presenten cada quatre anys, però bé, l’esquí alpí és així, encara em queda una carrera, així que tinc l’espineta clavada pel descens de la ‘combi‘ encara”.