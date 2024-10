Cande Moreno: “La velocitat és el que m’agrada i poder tornar a tenir aquestes sensacions ha estat molt positiu”

Cande Moreno en un entrenament a Corralco -Xile- (FAE)

Cande Moreno es troba a la recta final de la seva estada a Corralco (Xile), on va arribar el passat 25 de setembre i on fa front, ara, als últims quatre dies d’entrenaments abans de tornar a Andorra. L’esquiadora andorrana, que va començar amb jornades d’esquí lliure per a reprendre l’activitat a la neu, ara fa sessions de gegant i supergegant per a trobar unes bones sensacions que ja arriben: “La velocitat és el que m’agrada i poder tornar a tenir aquestes sensacions ha estat molt positiu”.

L’andorrana s’ha trobat a Corralco molt bones condicions d’esquí. Els primers dies va estar entrenant individualment, sempre sota les ordres de l’entrenador de l’equip nacional de velocitat, Xoque Bellsolà. L’objectiu de l’andorrana era anar de menys a més, especialment amb cura per a no saltar-se etapes en la recuperació i tornada a l’activitat del seu genoll dret, operat del lligament creuat anterior, el passat 27 de febrer. L’andorrana es va lesionar a Cortina d’Ampezzo, quan competia en el descens de la Copa del Món celebrat a finals de gener.

Moreno ha estat evolucionant en els entrenaments amb sessions de tècnic que incloïen eslàlom i gegant, per a anar, mica en mica, augmentant la velocitat amb les sessions de supergegant que s’hi ha afegit i que seran l’eix central dels entrenaments dels últims dies a Corralco, abans de la tornada a casa prevista per a aquesta setmana entrant.

A més, durant l’estada, Cande Moreno ha compartit jornades amb Jordina Caminal, també integrant de l’equip, però que va tornar a casa fa uns dies amb el grup de tècnica després de cloure els seus entrenaments i tornar, a més, amb bons resultats en guanyar la Copa d’Amèrica del Sud (SAC) de supergegant, la qual cosa li permetrà sortir entre les 31 primeres a les curses de Copa d’Europa d’aquest pròxim hivern.





Cande Moreno, esquiadora: “Ha anat súper bé, hem fet una bona progressió, des del més bàsic de tornar als esquís a pujar intensitat, fent treball de tècnica tant d’eslàlom com de gegant i ara ja hem començat un bloc per als quatre últims dies de doble sessió de gegant i supergegant. Avui ha estat el primer dia que em poso els esquís de velocitat amb traçat i estic súper contenta, un altre cop molt bones condicions i molt bones sensacions. La velocitat és el que m’agrada i poder tornar a tenir aquestes sensacions ha estat molt positiu. Està sent molt positiu i crec que anem en molt bon camí”.





Xoque Bellsolà, responsable de l’equip de velocitat femení: “Arribem al final de l’estada a Corralco i estic molt content. La Jordina va tornar fa uns dies i, ara, està fent la preparació física a Andorra. Va arribar als seus objectius i va poder tornar amb el seu overall de supergegant, que l’ajudarà molt durant la temporada. La Cande ha tornat a esquiar molt bé, està tenint molt bones sensacions. Tot el treball tècnic que ens havíem proposat per a la tornada de la lesió l’estem podent fer”.

“A més, estem tenint la incorporació del Bartumeu Gabriel, que s’ha quedat amb nosaltres i estem fent una feina brutal de tècnica. Avui ja estem amb supergegant, ens hem entrenat amb l’equip d’Eslovènia, tenim previstos, ara, entrenaments de supergegant i gegant d’aquí al final de l’estada, i tornar a tenir bones sensacions en supergegant és molt bo per la confiança de la Cande i per als objectius que ens plantegem aquest hivern”.