Cande Moreno, intervinguda del dit polze a Tolosa

L’esquiadora del Principat, Cande Moreno, va ser intervinguda, aquest dijous, a Tolosa, per la lesió del dit polze de la mà dreta. L’andorrana va patir aquesta lesió a la cursa de descens dels Jocs Olímpics d’hivern de Milano-Cortina, on també es va trencar el lligament creuat anterior i el lligament lateral intern de la cama esquerra, de la qual serà operada el pròxim 12 de març.
Moreno va viatjar a Tolosa dijous, on es va fer la “reparació del lligament colateral cubital del dit polze”, segons ha explicat Bernat Escoda, metge de la Federació Andorrana d’Esquí. Amb aquesta operació ja realitzada, l’andorrana tindrà el dit gairebé recuperat per a quan sigui intervinguda del genoll.
L’operació al genoll està prevista per al 12 de març, quan es treballarà sobre la lesió del creuat anterior i el lateral intern del seu genoll esquerre. També es farà una exploració del menisc, per a acabar d’establir el seu estat.
Ara mateix, Cande Moreno continua amb els treballs de fisioteràpia per tal de millorar l’estat del múscul i baixar la inflamació al màxim, per a quan arribi l’operació poder fer una intervenció en millors condicions.