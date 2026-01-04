Cande Moreno i Jordina Caminal preparen a San Pellegrino la Copa del Món de Zauchensee

Cande Moreno, durant el supergegant de la WC de St Moritz. Foto: Mateo Sgambato Agence Zoom
L’equip nacional de velocitat, amb les esquiadores del Principat, Cande Moreno i Jordina Caminal, es troba a Passo San Pellegrino entrenant aquests dies per a posar-se a punt per al pròxim compromís de la Copa del Món, a Zauchensee (Àustria), del 8 a l’11 de gener. A la cita austríaca competiran les dues corredores andorranes.

Després que Cande Moreno entrés entre les 30 a la zona de punts a la primera Copa del Món -va ser 26a-, a St. Moritz, el passat 12 de desembre, automàticament s’obria una plaça més de World Cup per a Andorra que ara aprofitarà Jordina Caminal per a estar present a Zauchensee i, a més a més, després de la seva bona actuació a la passada Copa d’Europa, també a St. Moritz, quan va ser quarta.



Dos entrenaments, un descens i un supergegant

Així les coses, la preparació d’aquests dies a San Pellegrino té com a objectiu estar a punt per a Zauchensee, Copa del Món que començarà el dijous 8 de gener, amb el primer entrenament de descens, que continuarà el divendres, dia 9, amb un segon entrenament, i que tindrà dies de cursa el dissabte 10 amb el descens (11:30h) i el diumenge 11 amb el supergegant (12:00h).

