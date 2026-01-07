Cande Moreno i Jordina Caminal inicien els primers entrenaments oficials de la Copa del Món de Zauchensee

L’equip nacional femení de velocitat, amb les esquiadores del Principat, Cande Moreno i Jordina Caminal, disputarà a partir d’aquest dijous, 8 de gener, la Copa del Món de Zauchensee (Àustria). Seran dos dies d’entrenament de descens i, el dissabte i el diumenge, un descens i un supergegant.
Després d’haver estat entrenant els dies anteriors a Passo San Pellegrino, l’equip s’ha desplaçat a Zauchensee per a competir a la Copa del Món. En aquest cas, s’hi afegeix a la cita Jordina Caminal, ja que, Cande Moreno, en entrar entre les 30 corredores a la zona de punts a la primera Copa del Món -va ser 26a-, a St. Moritz, el passat 12 de desembre, automàticament va obrir una plaça més de World Cup per a Andorra que ara aprofitarà Caminal.
Dos entrenaments, un descens i un supergegant
A Zauchensee, la Copa del Món començarà el dijous, 8 de gener, amb el primer entrenament de descens, que continuarà el divendres, dia 9, amb un segon entrenament -els dos dies començaran a les 11:30h-, i tindrà dies de cursa el dissabte, 10, amb el descens (11:30h) i el diumenge, 11, amb el supergegant (12:00h).