Cande Moreno i Jordina Caminal entrenen a St. Moritz per a preparar l’imminent inici de temporada

Tres dies d’entrenament a St. Moritz (Suïssa) és el que porta l’equip nacional femení de velocitat integrat per les esquiadores del Principat, Cande Moreno i Jordina Caminal. Les dues corredores estan en la recta final de la preparació abans no comenci la temporada de curses. Les primeres, del 10 al 14 de desembre per a Moreno i del 16 al 18 per a Caminal.
Ara bé, el calendari situa la primera cita de Copa del Món a St. Moritz del 10 al 14 de desembre, quan entrarà en acció Moreno, però també Caminal, que farà igualment les dues jornades d’entrenaments oficials (10 i 11), mentre que la plaça WC en les curses dels dies 12 (descens), 13 (descens) i 14 (supergegant) seran per a Moreno. Només en el cas que Cande Moreno entrés entre les 30 al primer descens, Caminal podria competir-hi.
A partir d’aquí, el debut programat en competició per a Jordina Caminal serà del 16 al 18 de desembre, a la Copa d’Europa, que també serà a St. Moritz i, per això, la importància dels entrenaments d’aquests últims dies a l’estació suïssa.