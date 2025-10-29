Cande Moreno i Jordina Caminal entrenaran juntes a Sölden

L’equip nacional femení de velocitat està preparat per la pròxima estada en neu. Serà a Sölden (Àustria), i amb la presència de les dues esquiadores del grup, Cande Moreno i Jordina Caminal. L’equip, juntament amb el seu responsable, Xoque Bellsolà, i l’skiman Mathis Cottet, viatjarà el pròxim diumenge, 2 de novembre, a l’estació austríaca on entrenarà fins el divendres dia 7.
Ara bé, segons evolucionin les previsions del temps, l’estada es podria allargar, però en aquest cas la idea seria viatjar a l’estació de Cervinia, segons informa aquest dimecres la Federació Andorrana d’Esquí (FAE).
Vistiplau per a Caminal
La novetat en aquesta estada en neu serà la incorporació de Jordina Caminal, que no va viatjar a Amèrica del Sud per precaució i continuar amb la seva recuperació, però que ara ha rebut ja el vistiplau dels serveis mèdics per a esquiar amb normalitat. La jove esquiadora andorrana es va sotmetre la passada setmana a uns tests físics que van confirmar que es troba en condicions de realitzar entrenaments en neu amb normalitat. El passat 31 de juliol, Jordina Caminal, va ser sotmesa a una intervenció quirúrgica per la qual se li va practicar una reexpansió d’esquena per a alleujar la pressió de les vèrtebres.