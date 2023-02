Cande Moreno i Joan Verdú, als Campionats del Món d’esquí de Courchevel

Cande Moreno durant els entrenaments de la Copa del Món a Suïssa (FAE/arxiu)

Aquest divendres, 3 de febrer, s’han donat conèixer els representants andorrans en els pròxims Campionats del Món d’esquí alpí de Courchevel-Meribel. Cande Moreno i Joan Verdú tenen confirmada la seva participació. Als Campionats del Món de Courchevel (6 al 19 de febrer) Cande Moreno correrà la combinada, el supergegant i el descens, mentre que Joan Verdú competirà al paral·lel i al gegant. El primer dia de competició a Courchevel-Meribel arrencarà amb la combinada femenina amb Cande Moreno. Això serà el dilluns 6 de febrer (11:00h supergegant, 14:00h eslàlom).

La setmana serà intensa per a Moreno, que continuarà el dimarts 7 amb el primer entrenament de descens. També tindrà sessió de preparació de descens el dijous 9 i el divendres 10. Abans, però, tindrà una cita important, el dimecres 8 de febrer, el supergegant. La cursa de descens, per tant, es reserva per al dissabte 11 de febrer.

A partir de la setmana següent entrarà en acció Joan Verdú, el dimarts 14 de febrer amb les qualificacions del paral·lel. La cursa d’aquest paral·lel serà el dimecres 15.

El final de la setmana inclourà el gegant masculí, amb Joan Verdú (dia 17), mentre que el cap de setmana està previst per a l’eslàlom masculí, que encara no té assignat representant andorrà. De fet, la decisió de qui serà l’esquiador andorrà en aquesta disciplina, en cas d’haver-hi, es prendrà després de la celebració de les pròximes curses. En tot cas, les qualis de l’eslàlom seran el dissabte 18, i la cursa el diumenge 19, últim dia de competició d’aquests Campionats del Món 2023.

L’esquiador andorrà, Joan Verdú, en una imatge d’arxiu (FAE/ARXIU)

CALENDARI CAMPIONATS DEL MÓN ESQUÍ ALPÍ 2023

Dilluns 6 de febrer:

Combinada femenina: Cande Moreno

Dimarts 7 de febrer:

Descens femení (entrenament): Cande Moreno

Dimecres 8 de febrer:

Supergegant femení: Cande Moreno

Dijous 9 de febrer:

Descens femení (entrenament): Cande Moreno

Divendres 10 de febrer:

Descens femení (entrenament): Cande Moreno

Dissabte 11 de febrer:

Descens femení: Cande Moreno

Dimarts 14 de febrer:

Qualificacions paral·lel masculí: Joan Verdú

Dimecres 15 de febrer:

Paral·lel masculí: Joan Verdú

Divendres 17 de febrer:

Gegant masculí: Joan Verdú

Dissabte 18 de febrer:

Qualificacions eslàlom masculí

Diumenge 19 de febrer:

Eslàlom masculí