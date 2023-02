Cande Moreno, fora al supergegant del Mundial

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno (Alain Grosclaude Agence Zoom)

Avui dimecres, 8 de febrer, Cande Moreno ha disputat el supergegant dels Campionats del Món de Courchevel-Méribel. L’esquiadora andorrana no ha pogut completar la cursa en perdre la línia a la meitat de baixada. Moreno, que sortia amb el dorsal 34, ha fet un inici de cursa amb un bon crono i velocitat, i fins i tot marcava un primer intermig en què se situava 19a. Al següent intermig ja era la 30a de parcial, tot i que després era quan perdia la línia i quedava fora de cursa.

“Avui semblava el dia perfecte, perquè tant mentalment com físicament, com al reconeixement, ho tenia tot molt clar, i la veritat és que estava molt confiada i em notava al cent per cent”, ha manifestat Moreno, que en tot cas explicava que, des del principi “notava una sensació una mica estranya amb la neu, un feeling bastant estrany que per molt que donés el cent per cent no trobava la bona línia, i ha arribat un moment de la pista en què les corbes eren més tècniques i havies de tenir aquesta bona sensació per a poder-les esquiar amb fluïdesa, i he entrat a un revolt en què, en un altre moment, penso que ho hagués pogut resoldre amb facilitat, i pel feeling que he tingut amb la neu, no he pogut, he perdut la línia i ja no he arribat a la següent porta”.

L’esquiadora es lamentava de la situació, però mirava cap al futur també després d’uns dies a Méribel entrenant i competint: “És una mica frustrant, perquè estava al cent per cent i penso que podia ser un bon dia. Oportunitats com aquesta són només cada dos anys, així que justament no és fàcil, però el que és positiu és que el nivell està allà i tinc una altra carrera per davant amb dos dies per a adaptar-me a les condicions”.

Per la seva part, el director esportiu de la FAE, Roger Vidosa, feia la seva anàlisi: “La Cande havia començat força bé però hem tingut un problema amb el material i a partir de la quarta porta no ha trobat les bones sensacions”, ha explicat Vidosa. “Al final, ha perdut la línia i no ha pogut continuar. En velocitat és molt complicat trobar condicions que siguin iguals que les que et trobaràs a un Campionat del Món”, ha dit el director de la secció. “Quan la pista ha començat a tenir més pendent i ha entrat en zona gelada, és quan no hem pogut continuar en bones condicions”, ha conclòs.

Ara Cande Moreno té per davant dues jornades d’entrenament de descens, per a continuar la preparació de la cursa que tindrà lloc el pròxim dissabte 11 de febrer.

Avui dimecres la guanyadora ha estat la italiana Marta Bassino (1.28.06).