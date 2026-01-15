Cande Moreno, fins diumenge a la Copa del Món de Tarvisio

Després de disputar la intermitent Copa del Món de Zauchensee degut al mal temps -es va cancel·lar un entrenament de descens i el supergegant-, i després de dos dies de descens, un en competició a la Copa d’Europa de Pass Thurn, Cande Moreno torna a la Copa del Món i ho fa a la cita italiana de Tarvisio, des d’aquest dijous i fins el diumenge.
Tarvisio comptarà amb un descens i un supergegant puntuables per a la Copa del Món i dos dies d’entrenament previs. Avui dijous, primera jornada d’entrenament.
Dijous i divendres són dies de preparació, d’entrenaments oficials de descens amb crono, mentre que el dissabte, dia 17, tindrà lloc el primer descens, a partir de les 10:45h, i el diumenge, dia 18, el supergegant, a partir de les 11:15h.
Quarta Copa del Món
Aquesta temporada, Cande Moreno, ha competit a les Copes del Món de St. Moritz, amb dos descensos en què va ser 26a -5 punts WC- i 36a, i un supergegant en què va acabar 28a -3 punts WC-, de Val d’Isère, amb una 42a plaça en descens i una 32a en supergegant, i de Zauchensee, amb la 52a en el descens.