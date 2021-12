Cande Moreno fa el seu millor resultat en descens de Copa d’Europa: 19a

Aquest dimarts sí que s’ha pogut celebrar el descens de la Copa d’Europa de velocitat a Passo San Pellegrino (Val di Fassa). Cande Moreno ha assolit el seu millor resultat en la competició continental i en aquesta disciplina, amb la 19a posició.

L’esquiadora andorrana ha finalitzat 19a, amb el dorsal 38, i amb un crono de 1.24.68, a 1.69 de la guanyadora, la suïssa Juliana Suter, que s’ha imposat amb 1.22.99. Moreno s’ha aproximat molt, a més, a la seva millor puntuació FIS: ha marcat 51.49, quan el seu millor registre en l’última llista de la FIS és 50.33.

Aquest és el millor resultat de Cande Moreno en la Copa d’Europa i en la disciplina de descens. Fins a la data, el seu millor havia estat la 21a plaça a la Copa d’Europa de descens de Crans Montana (Suïssa), el 15 de febrer de 2020. En la disciplina de supergegant i també en Copa d’Europa havia assolit una 12a posició l’any 2019 a St. Moritz.

Aquest resultat arriba després que l’esquiadora andorrana hagi estat lluitant per la recuperació física després dels problemes que va patir l’any passat i que la van tindre treballant al marge dels equips nacionals per intentar tornar de la millor manera possible. Aquesta temporada, Moreno ha començat amb “una preparació que ha anat de menys a més, i que ara està pagant de mica en mica amb resultats com el d’avui”, com ha manifestat el director d’alpí, Roger Vidosa.

Podi i millora de punts per Lluís Torres al gegant d’Espot

D’altra banda, l’estació catalana d’Espot ha acollit aquest dimarts un gegant FIS amb joves esquiadors andorrans, i amb Lluís Torres al segon calaix del podi. A més, ha millorat els seus punts FIS.

Torres ha estat segon amb +0.70 respecte al vencedor, l’espanyol Jonas Sánchez, que s’ha imposat amb 1.54.97. Així mateix, l’andorrà ha aconseguit millorar els seus actuals 76 punts amb els 65.11. Amb aquest resultat, Torres també ha estat el guanyador de la categoria U21 de la cursa.

Per la seva part, Ferran Torres ha estat 6è a 4.55 del guanyador, mentre que Enzo Fuentes ha acabat 19è a 11.02. No han completat la cursa els andorrans Pirmin Estruga, Adrià Prats, Nicolàs Piccino, Pere Cornella i Robert Solsona.