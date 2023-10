Cande Moreno continuarà la preparació a Saas Fee i Cervinia

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno, en plena acció (FAE)

L’esquiadora, Cande Moreno, ha hagut d’adaptar-se a una pretemporada diferent a última hora, però el seu treball de preparació, juntament amb l’equip de França ha estat, finalment, molt positiu. Va estar amb les franceses a Ushuaia durant tot el mes de setembre i, ara, fa front a noves estades de neu per a continuar amb els entrenaments dirigits a la primera cita de la Copa del Món de velocitat, a Cervinia (Itàlia), del 15 al 19 de novembre. Moreno viatja avui diumenge a Saas Fee.

L’esquiadora andorrana ja va dir al final de l’estada argentina que els entrenaments amb l’equip francès havien anat “superbé”, destacant la “molt bona relació amb ells” i el fet que podia “comparar amb noies de molt bon nivell”. El director d’alpí de la FAE, Roger Vidosa, reconeix que tot i no ser el pla inicial, finalment la solució ha estat positiva: “La pretemporada ha tingut una mica d’alts i baixos. Per una part està sent molt bona, però per l’altra el seu entrenador dels últims anys no pot seguir per un problema de salut i hem hagut de fer un canvi d’última hora i ha estat a Ushuaia amb l’equip de França. No era el que teníem previst, perquè havien d’anar a Xile dues vegades, una al mes d’agost i l’altra a finals de setembre i octubre. Ha estat un canvi d’última hora, però ara que hem acabat amb l‘estada amb els francesos estem més que satisfets.

Ara, Cande Moreno inicia altres blocs d’entrenaments. Després d’haver fet uns dies de descans, “continuarà amb el seu final de preparació a Saas Fee i Cervinia, amb el seu nou entrenador, que d’aquí a poc anunciarem”, ha dit Vidosa. L’esquiadora andorrana viatja avui a Saas Fee, on entrenarà fins el divendres 13 d’octubre. Després, tornarà a la neu del 25 al 30 d’octubre, en aquest cas a Cervinia, precisament on es disputarà la primera prova de la Copa del Món, del 15 al 19 de novembre.