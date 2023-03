Cande Moreno completa un “estrany” supergegant de la Copa del Món de Kvitfjell

Cande Moreno en una imatge d’arxiu (Agence Zoom)

Avui diumenge s’ha disputat l’última cursa de la Copa del Món de velocitat per a Cande Moreno a Kvitfjell (Noruega), amb unes condicions canviants durant tot el dia que han fet d’aquesta carrera una de les més “estranyes”, en paraules de Cande Moreno. L’andorrana ha arribat a baix amb la 41a posició.

Després de buscar en altres carreres poder completar la baixada neta d’un supergegant de Copa del Món, avui Cande Moreno ho ha assolit en un dia molt difícil per les condicions canviants que han provocat un ball en la classificació poc habitual en una cita d’aquest nivell. De fet, el podi, amb tres austríaques, ha estat copat de tres esquiadores amb els dorsal alts (31, 29 i 26), pel fet que han sabut aprofitar una millora substancial de les condicions de la pista, amb millor visibilitat i quan ha deixat de nevar. Sofia Goggia, màxima favorita i que liderava la prova, s’ha vist superada i, finalment, ha estat quarta.

Aquestes condicions també han afectat la baixada de Cande Moreno. Quan ha arribat el moment de l’andorrana, amb el dorsal 41, feia uns minuts que havia començat a nevar fort novament. Moreno ha lluitat la baixada per a arribar a baix i sortir d’aquesta manera de Kvitfjell amb un bon sabor de boca, afegint a això el bon resultat del dia anterior, quan en el descens va entrar a la zona de punts en ser 25a.

El crono de Cande Moreno avui ha sigut de 1.32.95, a 3.70 de la guanyadora, l’austríaca Mina Ortlieb (1.29.25). La 30a posició que tancava els punts de Copa del Món ha estat per a la polonesa Maryna Gasienica-Daniel, amb 1.31.26. Cande Moreno ha acabat a 1.69 d’aquest crono.

Avui l’andorrana ha marcat 49.33 punts, per sota dels seus actuals 49.77 que té a l’última llista de la FIS. L’altre resultat per sota és del passat 4 de febrer, quan va fer 47.57 al supergegant de la Copa d’Europa de Sarntal (Itàlia).

Ara l’andorrana posa rumb a les finals de la Copa d’Europa de velocitat, a Narvik (Noruega), en el seu cas del 15 al 19 de març.

Cande Moreno, esquiadora: “La veritat és que ha sigut una carrera estranya perquè al principi les condicions no eren bones, després hi ha hagut una finestra en què ha parat de nevar i es veia una mica millor i noies sobre el dorsal 30 han començat a baixar molt els temps. Després ha tornat a nevar i amb mala visibilitat. Però, el meu objectiu avui era arribar a baix perquè m’estava costant molt acabar un supergegant i, com a mínim, això sí ho he fet, tot i que ha sigut una lluita molt gran, tant a nivell de condicions com amb els problemes que he tingut durant la baixada”.

Moreno deia que “tot i que no és el resultat que m’agradaria tenir, em quedo amb què he arribat a baix i que ahir vaig fer molt bona carrera al descens, i això em compensa tota l’estada a Kvitfjell. Ara la setmana que ve anem a les finals de la Copa d’Europa, a Narvik, i tindré una nova oportunitat per a poder fer una bona carrera de supergegant i a veure si puc baixar els punts”.