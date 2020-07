Cande Moreno, cinc dies d’esquí després de quatre mesos

L’esquiadora Cande Moreno, de l’equip de velocitat femení de la FAE, ha viatjat aquests dies a Hintertux (Àustria) per tal de reprendre l’activitat en neu després de quatre mesos.

Es tracta d’una estada de cinc dies d’esquí, del 10 al 15 de juliol, amb tornada el mateix dia 15 a Andorra després d’esquiar. L’equip que s’ha traslladat a Hintertux, amb Moreno i els tècnics Pablo Vallina i Dejan Poljansek, s’ha trobat la glacera en molt bones condicions i amb unes condicions de temps que han millorat segons han passat les jornades.

Així mateix, han aprofitat el viatge per anar un dia abans, el dia 9, a la casa Head per fer les botes de l’esquiadora i acabar de concretar el material de la pròxima temporada.

Pel que fa al treball a pistes, realitzaran molts exercicis de base per tornar a agafar el contacte després d’aquests quatre mesos d’aturada. També han programat jornades de traçat de gegant per recuperar sensacions per anar testant el material, els nous esquís de velocitat i les botes.

Cande Moreno, esquiadora: “Hem vingut a Hintertux per fer cinc dies d’esquí després de quatre mesos d’aturada. Estem començant amb un treball de base, amb molts exercicis, primer amb poca velocitat. Poc a poc ens anirem introduint als traçats i amb exercicis amb més velocitat. De moment portem tres dies molt bons; el primer dia va haver una mica de mal temps, però els dos següents han anat molt bé. Ara de cara als dies que queden comencem a introduir un treball més normal, entre cometes, més al traçat, i després tornarem cap a Andorra per continuar amb la preparació física de la pretemporada”.