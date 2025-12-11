Cande Moreno, al top30 en l’entrenament de descens previ a la primera cursa de Copa del Món

Aquest dijous s’ha disputat a St. Moritz (Suïssa) el segon entrenament de descens de la Copa del Món de velocitat femenina. L’esquiadora del Principat, Cande Moreno, ha marcat el 27è temps i Jordina Caminal ha fet el 52è. Divendres, cita amb la primera cursa, de descens, amb Moreno únicament i el dorsal 51. La cursa començarà a les 10:15h. Moreno, que sortia amb el dorsal 57, ha estat 27a amb un crono de 1.34.29, a 1.59 del millor registre, mentre que Caminal, amb el dorsal 67, acabava en la 52a plaça amb 1.35.99, a 3.29.
Divendres, primer DH WC amb Cande Moreno
Divendres marca l’inici de les curses de Copa del Món després d’aquestes dues jornades inicials d’entrenament. Un primer descens obrirà foc divendres i comptarà, únicament, amb Cande Moreno a la porta de sortida. Aquesta Copa del Món es completarà dissabte amb un segon descens, i diumenge amb una cursa final de supergegant.
L’objectiu: “Estar dintre de les trenta des de la primera cursa”
Cande Moreno, esquiadora: “Ja hem acabat els dos entrenaments oficials de la primera Copa del Món. Tinc moltes ganes, la veritat és que ha sigut una llarga preparació per a arribar a punt per a aquesta Copa del Món. Els meus objectius són molt clars: vull estar dintre de les trenta des de la primera cursa. Penso que estic esquiant al nivell per a ser-hi, així que ho afronto amb molta confiança i moltes ganes”.