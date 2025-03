Cande Moreno acaba 6a al primer supergegant de Kitzbuehel, el seu millor resultat en Copa d’Europa

Cande Moreno, a la sortida de la mítica pista de Kitzbuehel (FAE)

El Dia Internacional de la Dona a Kitzbuehel (Àustria) s’ha viscut amb un especial primer supergegant femení, el primer en 64 anys a Hahnenkamm, amb Cande Moreno en la 6a posició, el que suposa el seu millor resultat de la seva carrera en Copa d’Europa. Moreno que corria avui amb el dorsal 27, ha acabat 6a amb 1.21.69, a 1.32 de la guanyadora, l’austríaca Nadine Fest (1.20.37).

L’andorrana marcava el 12è temps al primer sector, el 5è al segon, el 7è al tercer i l’11è al quart, i aconseguia el temps d’1.21.69 que la situava al top10 entre les millors. De fet, Cande Moreno, mantenia la 5a posició una bona estona, fins que la italiana Nicol Delago, amb el dorsal 33, feia el mateix crono que l’austríaca Magdalena Egger, empatant les dues en la quarta posició, el que feia caure l’andorrana a la 6a plaça que, en tot cas, suposa un gran resultat i la seva millor cursa en Copa d’Europa.

Entre 1932 i 1961 les dones competien amb regularitat a Hahnenkamm, però fins avui, amb motiu del cap de setmana en què se celebra el Dia Internacional de la Dona, no havia tornat la competició femenina. Kitzbuehel, la catedral de la velocitat, la pista mítica, viu aquest cap de setmana una fita històrica que la FAE celebra amb aquesta 6a posició de Cande Moreno.





34.54 punts FIS

Al supergegant d’avui Cande Moreno ha marcat 34.54 punts FIS, el que suposa millorar els seus actuals 39.90. Aquests 34.54 punts suposen el seu millor supergegant. Fins ara, la seva millor cursa en aquesta disciplina havia estat a Sarntal (Itàlia), el passat 19 de febrer, quan va fer 38.98 punts FIS en el supergegant de la Copa d’Europa en què va finalitzar 19a.





40 punts EC, i en suma ja 89 en la 21a posició

Amb la 6a posició d’avui, Cande Moreno ha sumat altres 40 punts de Copa d’Europa en supergegant aquesta temporada, als quals s’hi han d’afegir els 20 de la 13a posició a Zauchensee, els 9 de la 22a posició de Bardonecchia, els 12 de la 19a posició de Sarntal i els 8 de la 23a posició també de Sarntal, el que sumen un total de 89 que la situen en la 21a posició de la general de la Copa d’Europa de supergegant.

Aquest diumenge, 9 de març, nou supergegant, en el qual, Cande Moreno, correrà amb el dorsal 2. La sortida serà a les 10:30h.





Cande Moreno, esquiadora: “Molt contenta amb el resultat d’avui. És el meu millor resultat a Copa d’Europa, i a més a Kitzbuehel, que és un lloc mític, on tot esquiador somia a córrer. Ara ens queda un altre supergegant demà, i la Copa del Món a La Thuile amb un perfil de pista molt semblant al d’aquí perquè hi ha murs molt forts i crec que podem ser molt forts. Arribem en forma amb un extra de motivació perquè avui han sortit les coses per fi, així que estic molt contenta i molt motivada”.





Xoque Bellsolà, entrenador: “Penso que aquí avui s’ha demostrat el nivell de la Cande, estem molt contents per la cursa que ha fet i esperem que continuem així. Al final el treball i l’esforç donen els seus fruits i una cursa com avui demostra que la Cande pot competir de tu a tu amb les millors”.