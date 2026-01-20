Cande Moreno 7a i Jordina Caminal 28a al supergegant de St. Anton

La Copa d’Europa de velocitat de St. Anton am Arlberg (Àustria) s’ha tancat, aquest dimarts, amb un segon i últim supergegant, en el qual les esquiadores del Principat, Cande Moreno i Jordina Caminal han entrat a la zona de punts EC, amb Moreno 7a signant un segon top10 a aquesta cita, i Caminal 28a, demostrant una important millora.
Cande Moreno ha estat 7a amb un crono de 57.16, a 0.88 de la guanyadora, la italiana Sara Allemand (56.28), i a només 0.27 del top3. Segona avui ha estat la noruega Marte Monsen (+0.24) i tercera l’austríaca Vanessa Nussbaumer (+0.61). Cande Moreno passava 8a pel primer sector, i al segon feia el 12è temps, per a creuar l’arribada, finalment, en el 7è lloc.
Per la seva part, Jordina Caminal ha acabat 28a amb un temps de 58.27, a 1.99 de la guanyadora, i anant de menys a més, ja que al primer sector marcava el 39è temps, tot i que al segon millorava fent el 26è, per a passar l’arribada com a 28a.
Punts EC per a les dues i Moreno és 4a en la general d’SG
Cande Moreno ha sumat avui 36 punts de Copa d’Europa, que se sumen als 45 que ja tenia i, per tant, fan 81 punts que la situen en la 4a posició de la classificació general de la Copa d’Europa en supergegant. Per davant té, en la tercera posició, Lena Wechner (Àustria) amb 89 punts, mentre que segona és Marte Monsen (Noruega), amb 160 punts, i líder, Sara Allemand (Itàlia), amb 200.
La d’avui ha estat la tercera cursa de Copa d’Europa de Cande Moreno, aquesta temporada. A Pass Thurn, en descens va ser 27a, el passat 14 de gener, sumant 4 punts EC; ahir dilluns va ser 5a en supergegant a St. Anton sumant 45 i, avui dimarts, 7a, sumant 36 també en supergegant.
Per la seva part, Jordina Caminal, té tres punts en la general de supergegant, és a dir els sumats aquest dimarts, que la situen 37a, i 72 punts en la Copa d’Europa de descens, que la mantenen en la 17a posició.