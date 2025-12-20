Cande Moreno, 42a a la Copa del Món de descens de Val d’Isère

Aquest dissabte l’estació francesa de Val d’Isère ha acollit la cursa de descens de la Copa del Món de velocitat. L’esquiadora del Principat, Cande Moreno, ha estat 42a. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 46, ha finalitzat amb un crono de 1.44.52, a 2.98 de la guanyadora, que ha estat l’austríaca Cornelia Huetter, amb 1.41.54. Moreno ha acabat a només 0.42 de la 30a plaça que dona accés als punts Copa del Món.
Moreno sortia ràpida i fregava el top30 al primer sector, quan passava 34a pel primer sector amb +0.20, i mantenir aquesta posició en el segon amb +0.61. Al tercer sector ja entrava entre les 30, 28a amb +1.11, mentre que al quart era 29a amb +1.80. Després, al pas pel cinquè sector se n’anava al 42è lloc amb +2.75, i arribava a meta, finalment, 42a amb el +2.98 definitu.
Diumenge, segona cursa d’aquesta Copa del Món de velocitat, amb el supergegant, que es disputarà a les 11:00h.