Cande Moreno, 39a al primer entrenament de descens de la Copa del Món de Val d’Isère

Aquest dijous, 18 de desembre, s’ha celebrat a Val d’Isère el primer entrenament de la Copa del Món de descens, amb l’esquiadora del Principat, Cande Moreno, sent 39a. La corredora andorrana ha finalitzat 39a amb un crono de 1.45.17, a 3.40 del millor registre, que ha estat de la italiana Sofia Goggia (1.41.77), i a menys d’un segon (+0.97) del 30è temps.
Divendres hi haurà un segon entrenament oficial per a Cande Moreno, per a competir dissabte al descens (10:30h) i diumenge al supergegant (11:00h) d’aquesta Copa del Món.