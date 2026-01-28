Cande Moreno, 38a al primer entrenament de la Copa del Món de Crans Montana

Aquest dimecres era primer dia d’entrenament en una nova cita de la Copa del Món de velocitat. A Crans Montana (Suïssa) es troba l’esquiadora del Principat, Cande Moreno, on competeix fins dissabte. Avui, al primer entrenament de descens, ha estat 38a. L’andorrana ha marcat un temps d’1.17.68, a 2.81 del millor registre, que ha estat per a l’austríaca Nina Ortlieb amb 1.14.87.
Al primer intermedi, a la part alta, Moreno passava 25a. 29a era al segon intermedi i superava el tercer 40a, per a recuperar una mica a la zona de baix amb el 36è temps al quart intermedi i abans de l’arribada, on acabava 38a.
Dijous, nova cita amb aquesta Copa del Món, amb un segon entrenament, previ a la cursa de descens, prevista per al divendres 30, per a completar dissabte 31 amb el supergegant.