Cande Moreno, 26a a la primera cursa de la Copa del Món

L’esquiadora del Principat, Cande Moreno, ja havia dit que el seu objectiu, “des de la primera cursa”, era estar al top30 de la Copa del Món, i aquest divendres, a St Moritz, a la primera cita del calendari del circuit mundial de velocitat, ho ha fet a un descens en què ha finalitzat 26a, i sortint amb el dorsal 51. L’andorrana ha marcat un temps de 1.32.17, a 2.54, sent l’única esquiadora situant-se tan endavant amb un dorsal tan alt.
Cande Moreno ha sortit a per totes i ja al primer crono es posava 26a amb +0.20, però és que al segon era 19a amb +0.25. Al tercer punt intermedi se situava 24a amb +1.29, per a continuar al top30 al quart punt cronometrat amb +2.11, i finalitzar 26a finalment amb els +2.54 definitius.
La victòria, aquest divendres, ha estat per a una estratosfèrica Lindsey Vonn (Estats Units) que ha guanyat la cursa amb gairebé un segon sobre la segona, l’austríaca Magdalena Egger (+0.98), i 1.16 sobre la tercera, la també austríaca Mirjam Puchner.
Primers punts WC
Amb aquesta 26a posició, Cande Moreno marca 5 punts de Copa del Món, els primers de la temporada. Demà dissabte, segona cursa, segon descens, a partir de les 10:45h. Diumenge es tancarà aquesta Copa del Món, en aquest cas amb supergegant, també a les 10:45h.
Cande Moreno, esquiadora: “Estic súper contenta amb la carrera d’avui. Objectiu complert al 100%. Ha sigut un dia espectacular, la pista estava perfecta, ho he gaudit moltíssim, era un lloc súper especial per a mi, la primera de la temporada. Estem molt contents tot l’equip, estic molt agraïda de la gent que tinc al meu voltant, així que demà més, i diumenge, més”.