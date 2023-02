Cande Moreno, 18a en el primer entrenament de descens dels Mundials

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno, en una imatge d’arxiu (Alain Grosclaude Agence Zoom)

Avui dimarts, Cande Moreno ha disputat el primer entrenament de descens dels tres previstos en el calendari dels Campionats del Món de Courchevel-Méribel. L’andorrana ha estat 18a. Moreno ha marcat un temps de 1.32.15, a 1.61 del millor registre, que ha estat per a la italiana Sofia Goggia, amb 1.30.54. Aquesta jornada d’entrenament ha estat la primera de les tres previstes abans de la cursa del dissabte dia 11.

De fet, els entrenaments de descens es prenen un dia de pausa perquè demà dimecres és el dia reservat per a la cursa de supergegant, al mateix escenari d’aquests últims dies. Després, dijous i divendres se celebraran els dos últims entrenaments de descens.

Dejan Poljansek, entrenador de l’esquiadora andorrana, ha explicat que Moreno “ha esquiat bé, tècnicament bé, però ella encara s’ha reservat una mica en algunes parts amb la línia”. El tècnic ha explicat que ara es tracta de “corregir això els pròxims dies”.

Així mateix, Roger Vidosa, director d’esquí alpí, ha explicat que avui “era el primer dia d’entrenament i era important agafar referències sobre la pista per a fer després una bona correcció veient el vídeo. Ha estat una molt bona ‘reco’, s’ha vist que ha sigut capaç de fer un molt bon temps, 18a a 1.61”.

Vidosa considera que Moreno, ara, “ha de polir dos tres cosetes perquè la baixada acabi de ser perfecta”. En aquest sentit, ha destacat que es tracta “d’anar construint els pròxims dies”. “Demà hi ha un petit parèntesi amb el supergegant, però posteriorment tindrà dos entrenaments més per a preparar com cal la carrera del dia 11”, ha afegit.