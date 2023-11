Cancel·lat també el segon descens de la Copa del Món a Itàlia

Cande Moreno decebuda per no poder competir (FAE)

La Copa del Món de descens de Zermatt-Cervinia (Itàlia) s’ha quedat en blanc després que dissabte i també avui diumenge s’hagin cancel·lat les dues carreres programades. La seguretat pel vent i també la impossibilitat d’oferir una cursa amb les mateixes condicions per a totes les corredores, han obligat a la suspensió.

La cursa estava prevista per a les 11:45 hores, però després de diversos ajornaments, primer a les 12 hores i després a les 12:30 hores, finalment, s’ha cancel·lat la prova.





Cande Moreno: “Tampoc hagués sigut una cursa justa per a tothom”

Cande Moreno mostrava la seva decepció per la cancel·lació de les dues jornades i després de cinc dies en què només s’ha pogut oferir un dia d’entrenament oficial. “Crec que tothom en el fons sabia que no es faria aquesta carrera perquè la meteorologia no era la ideal i al final una carrera de descens ha de tenir tots els aspectes de seguretat perquè anem a velocitats molt altes i no ens podem permetre ràfegues de vent als salts. A més, tampoc hagués sigut una cursa justa per a tothom”.

Ara l’equip continuarà uns dies a Zermatt-Cervinia, això sí, amb millors previsions de temps. “En teoria aquests pròxims dies millora el temps i potser podem fer bons entrenaments aquí, així que espero que les condicions siguin bones i puguem aprofitar al màxim aquests entrenaments perquè últimament no estic ficant moltes hores a sobre els esquís”.